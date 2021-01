Pour ses retrouvailles avec les Wizards, John Wall guide les Rockets vers une troisième victoire d’affilée

Bien lancés par un duo Bradley Beal / Robin Lopez tout aussi agressif qu’efficace, les Wizards prennent le meilleur départ dans cette affiche placée sous le signe des retrouvailles. Débordant d’énergie, John Wall ne tarde justement pas à se mettre en évidence, par deux fois à mi-distance puis sur un and-one qui nous ramène quelques années en arrière. Suffisant pour que les Rockets restent au contact, malgré les inspirations de Beal (19-13).

À l’arrivée des remplaçants sur le terrain, Washington continue de poser son empreinte sur cette partie. Raul Neto et Jordan Bell apportent de bonnes minutes des deux côtés du parquet et, en face, Houston peine à enchaîner plusieurs séquences offensives de bonne facture. Les visiteurs mènent toujours, à l’issue de ce premier quart-temps décousu (29-26).

Tandis qu’Eric Gordon monte peu à peu en température, Russell Westbrook cherche à prendre confiance avec son tir, sans réussite. Moins brouillons, les Rockets profitent des possessions hasardeuses de leurs adversaires en attaque pour finalement s’installer aux commandes. Le retour en jeu de Bradley Beal ne permettra pas plus aux Wizards de retrouver leur allant offensif (42-38).

Les Rockets imposent leur domination

Houston peut ensuite compter sur le réveil de DeMarcus Cousins pour renforcer son avance au tableau d’affichage. Ajoutez à cela un John Wall tranchant, qui régale tout son monde en transition d’un layup converti après avoir fait passer le ballon dans son dos, et vous obtenez là un écart de plus en plus important en faveur des Texans. Beal se chargera cependant de le réduire juste avant la pause (56-52).

Les deux équipes sont visiblement restées trop longtemps aux vestiaires puisqu’elles font preuve d’une terrible maladresse pour démarrer cette seconde période. Le score n’est ainsi que de 4-2 après six minutes de bouillie de basket, dans ce troisième quart-temps…

L’adresse refait enfin son apparition dans ce match, et il était temps. Les Wizards en profitent d’ailleurs pour repasser devant, avec un Bradley Beal au four et au moulin, qui s’efforce d’alimenter le scoring. Mais, à sa sortie, les Rockets parviennent à reprendre l’avantage, grâce à un Eric Gordon qui confirme sa belle forme actuelle en trouvant constamment un moyen de marquer ses points. À douze minutes de la fin, les hommes de Stephen Silas sont ainsi en tête (75-70).

John Wall assomme Washington

Si Russell Westbrook tente, tant bien que mal, de ramener Washington à hauteur de son ancienne franchise, les joueurs de la capitale galèrent toujours autant sans Beal. Sans être exceptionnel, Houston contrôle et maîtrise son sujet. Quant à John Wall, revenu aux affaires, il se charge ensuite de repousser ses anciens coéquipiers à plus d’une dizaine d’unités, avec un 10-0, de par ses décalages et ses paniers près du cercle (93-79) !

Échangés l’un contre l’autre cet automne, Wall et Westbrook en viennent à se titiller et écopent tous deux d’une faute technique. Un incident qui n’aura pas le mérite de relancer les Wizards puisque ceux-ci ne seront jamais en mesure de combler leur retard. C’est finalement DeMarcus Cousins (19 points, 11 rebonds, 4 interceptions) qui s’occupera d’achever ses adversaires, d’un 3-points. À l’arrivée, les Rockets l’emportent donc 107 à 88, laissant Bradley Beal (33 points) cogiter sur le banc.

Pour ses retrouvailles avec l’équipe qui l’a drafté, John Wall termine avec 24 points et 5 passes au compteur, tandis que le duo Victor Oladipo / Eric Gordon ajoute 40 unités. En face, Russell Westbrook compile 19 points, 11 rebonds et 7 passes contre la franchise au sein de laquelle il a joué durant une saison.