James Harden, le repris de justesse

Après avoir commencé sa nouvelle aventure chez les Nets tambour battant, avec un triple-double énorme à 32 points, 14 passes et 12 rebonds, puis une nouvelle sortie à 34 points, 12 passes (en 25 tirs !), James Harden est rentré dans le rang.

Dimanche dernier, il a ainsi fini à 12 points (son plus faible total depuis un an), 11 passes, en ne prenant que 8 tirs. Et hier, dans la victoire face à Miami, James Harden a encore été très économe, mais efficace cette fois-ci, à 7/10 aux tirs pour 20 points et 8 passes.

Plus de retenue, plus de justesse

Sur ses deux derniers matchs, il a pris autant de tirs que sur sa première apparition avec Brooklyn. Le barbu n’est plus le glouton du Texas, il apprend à jouer un nouveau basket, beaucoup plus dans la retenue et dans la justesse.

« J’étais dans un rôle pendant huit ans. Je contrôlais le jeu, je dominais la balle. Maintenant, c’est une expérience différente pour moi, mais c’est toujours aussi bon », explique-t-il sur ESPN. « Trouver mon rôle est une des meilleures choses dans cette nouvelle expérience. »

Avec Kevin Durant (6/21) et Kyrie Irving (6/17) qui ont composté les ticket shoots sans compter hier, c’est James Harden qui s’est volontiers mis en retrait. Mais, en dernier quart, c’est bien lui qui a aussi été crucial, avec 10 de ses 20 points dans la période.

« C’était l’équilibre parfait », apprécie Kevin Durant. « On dirait qu’il vient de changer d’école et qu’il est en train de s’habituer au nouveau programme. Ça va lui prendre un peu de temps d’apprendre à connaître ses coéquipiers, quelles sont les rotations à faire, quand être agressif, scorer ou passer. En tant que scoreur et élément majeur de l’attaque, il faut évoluer, soir après soir, pour trouver le bon équilibre entre le scoring et la passe. »

Volontiers en retrait

À 23 points, 11 passes et 7 rebonds de moyenne depuis son arrivée à Brooklyn, James Harden n’a pas encore retrouvé sa meilleure adresse à 3-points (36%) mais il commence à trouver l’équilibre pour faire gagner les Nets.

Surtout, il semble véritablement prêt à concéder du terrain en attaque. Avec les Nets, il tente une quinzaine de tirs par match, lui qui tournait plus allègrement autour de la vingtaine ses six dernières saisons avec Houston (dont 25 tentatives par match il y a deux ans seulement).

« J’ai la chance de pouvoir être capable de faire plus d’une chose sur un terrain. Donc, c’est amusant. C’est un match dans le match pour ainsi dire. Il faut choisir les bons moments pour être agressif, pour trouver les bons shooteurs, quand laisser KD et Kyrie prendre du rythme. »

Avec deux victoires de suite face à Miami, Brooklyn s’est bien remis dans le sens de la marche, à 11 victoires pour 8 défaites. Il vaut mieux car le calendrier des Nets va se corser, avec 10 matchs à l’extérieur sur les 13 à venir…