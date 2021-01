Pour le bien des Nets, James Harden se met en retrait

Parce qu’il n’y a qu’un seul ballon sur le terrain, et parce les Nets ne gagneront pas beaucoup de matches si leur « Big Three » se contente de marquer beaucoup de points, James Harden a décidé de se mettre en retrait. Face au Heat, et alors que les Nets ont inscrit 36 points en 12 minutes, le MVP 2018 n’a pas pris le moindre tir dans le premier quart-temps, et c’est la deuxième fois que ça arrive depuis qu’il est à Brooklyn.

À Houston, ça ne lui était arrivé que deux fois en huit ans, playoffs compris ! Il termine d’ailleurs la rencontre avec 12 points, son plus petit total en un an, mais ça lui convient.

« C’est bien de ne pas avoir à marquer trop de points pour qu’on se donne une chance de gagner » a-t-il réagi après la rencontre. « Je peux jouer en étant simplement un « playmaker » et shooter uniquement lorsque je suis disponible, tout en impliquant toujours les autres. Évidemment, je pourrais être plus agressif, mais on a des scoreurs, et j’essaie de leur faciliter les choses. Même chose pour nos intérieurs. »

Dernier arrivé, c’est donc James Harden qui a choisi de changer son jeu pour le bien de l’équipe. Meilleur passeur de la NBA, il a enchaîné un 5e match à 10 passes et plus avec son nouveau club. « C’est un changement, mais il s’agit juste d’être le joueur que je suis, et d’avoir un impact par d’autres moyens que les points. »

Parfois trop passeur ?

Dans les faits, qu’est-ce que ça donne ? Eh bien, c’est James Harden qui mène le jeu lorsqu’il est aux côtés de Kyrie Irving et Kevin Durant. Et lorsqu’il a la possibilité de pénétrer, il préfère servir ses intérieurs plutôt que d’aller au cercle ou d’envoyer un « floater ». Mais parfois, c’est trop. Comme sur cette action en fin de match où il se retrouve tout seul au milieu de la zone du Heat. Plutôt que de shooter sur la ligne des lancers, il tente une passe à terre qui se transforme en petit pont sur Kevin Durant. C’était une passe de trop et même KD ne s’y attendait pas.

Mais dans l’ensemble, James Harden a cherché à jouer juste, et laisser le jeu venir à lui. DeAndre Jordan a apprécié d’être trouvé seul sur le pick-and-roll, que ce soit par une passe lobée ou plusieurs passes à terre. Avec la « second unit », James Harden n’a pas changé d’attitude, et il s’est appliqué à mettre en avant les joueurs qui étaient dans le rythme, comme Joe Harris en première mi-temps. Même chose dans le quatrième quart-temps lorsqu’il sert Kyrie Irving. À Houston, James Harden serait sans doute allé au bout à de nombreuses reprises, mais là, il cherche le meilleur shoot possible plutôt qu’un bon tir.

À voir s’il est capable de rester dans ce rôle de « playmaker » sur la durée, ou s’il va retomber dans certains travers au fil des rencontres. Car cette prise de recul ne limite pas pour autant les déchets avec six balles perdues cette nuit, et un affreux 2 sur 8 aux tirs. Cela fait partie sans doute de cette phase d’adaptation.