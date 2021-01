Le MVP de la nuit : il va au charbon Harden

Neuf ans après leur séparation, Kevin Durant et James Harden ont repris leurs bonnes habitudes. Russell Westbrook n’est pas là, Kyrie Irving n’a pas repris, et leur « one-two punch » fait déjà des ravages. Après une victoire poussive face au Magic, les deux MVP cumulent 64 points pour permettre aux Nets de battre Milwaukee.

Tout n’a pas été parfait, et on a revu le Harden de Houston qui est le seul à toucher le ballon en attaque, mais lorsqu’il a fallu aller au charbon et faire la bonne passe, on a retrouvé du très bon Harden.

Son jeu à risques appelle le déchet, et cela fait dix ans que c’est comme ça. Il ne va pas changer en arrivant aux Nets. Mais ce qu’on retient, c’est que lorsqu’il loupe un tir, il s’arrache au rebond offensif, puis ressort pour Kevin Durant qui punit les Bucks à 3-points. C’est l’action du match, et elle résume sa prestation.

« On n’est plus des jeunes qui veulent uniquement shooter et dunker »

« C’est ce que je suis… Ce qui est bien avec moi, c’est que je ne suis pas un joueur unidimensionnel » rappelle James Harden, qui compile 34 pts, 12 pds, 6 rbds et 6 bps. « Je peux avoir un impact sur un match de bien des manières. Si Kevin est démarqué en tête de raquette, je dois lui donner le ballon, et le laisser faire ce qu’il fait de mieux. »

Comme James Harden vient d’arriver, ça manque d’automatismes, mais le pick-and-roll lancé par James Harden est toujours aussi fatal, et si la défense se resserre sur ses drives, Kevin Durant ou Joe Harris peuvent sanctionner de loin. « On apprend sur le tas » résume l’arrière à propos des automatismes. « On était jeunes à OKC, et on est aujourd’hui des adultes. On connaît vraiment bien le jeu. On n’est plus des jeunes qui veulent uniquement shooter et dunker. On est plus évolués. »

Premier joueur de l’histoire à enchaîner des matches à 30 points et 10 passes pour ces deux premiers matches avec une nouvelle équipe, James Harden ne cherchera jamais à marcher sur les pieds de Kevin Durant. Ce sont peut-être les deux meilleurs joueurs en isolation de la NBA, et s’ils sont intelligents, ça peut faire de gros dégâts.

« Je ne suis pas en compétition avec Kevin. Je sais quel joueur il est » assure James Harden. « C’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. C’est un joueur de 2m13 qui peut tout faire. Je n’essaie pas d’entrer en compétition avec ça. Mon rôle est de permettre à Kevin de donner le meilleur de Kevin, et de faire en sorte de le rendre meilleur, comme d’essayer de rendre meilleurs les autres. Au final, il n’y a que ça qui compte. »

On le répète, il faudra désormais que Kyrie Irving se glisse au milieu de ce tandem, et ce sera un sacré challenge pour tous les trois, mais aussi leur coach Steve Nash.