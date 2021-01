La Way of Wade 9 sous toutes les coutures

Le zip de la PG4, l’Eclipse Plate de la Jordan 34, la chaussette de la Jordan 28 : les inspirations de Li-Ning sont confirmées par les visuels officiels de la Way of Wade 9 dans une version basse blanche, et deux versions hautes, une blanche et une noire.

On apprend au passage que la paire est dotée de la technologie BOOM pour sa semelle inférieure, promettant le parfait mélange entre propulsion et absorption des chocs. La différence principale entre les deux paires, au delà de l’effet chaussette combinée à un scratch, c’est le système de laçage : sur la version haute, Li-Ning mise sur le « BOA Fit system », qui consiste à tourner des molettes, façon DISC de Puma (dont on fête les 30 ans).

Une paire avec un pied dans le passé et un autre dans le futur.

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Nike Zoom Freak 2 « Taxi » inspirées de la jeunesse de Giannis Antetokoumpo en NBA lorsqu’en envoyant de l’argent à sa famille en Grèce il oublia d’en garder pour son taxi du retour.