Li-Ning dévoile la Way of Wade 9

Après la sangle de la WOW6 et les câbles de la WOW8, Li-Ning a décidé de miser sur le zip pour sa Way of Wade 9, nouvelle paire de chaussure signature de Dwyane Wade, lié à vie à l’équipementier chinois.

On pense évidemment tout de suite à la PG4 quand on voit cette fermeture éclair, dont on n’avait pas vraiment vu l’utilité, et qui a d’ailleurs été retirée sur la PG5. Dans sa version haute, qui nous ramène à la Jordan 28, la paire n’a pas de lacets mais un système de serrage de sangles BOA Fit.

Difficile également de ne pas songer aux Jordan 34 et 35, dont l’Eclipse Plate a visiblement inspiré les designers de cette paire intrigante.