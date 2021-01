La Dreamer 2, deuxième chaussure signature de J. Cole, débarque chez Puma

Associé avec Puma depuis un an, J. Cole a affiché d’emblée sa volonté de réconcilier performance et lifestyle avec sa RS Dreamer. Il persiste avec la Dreamer 2, dévoilée hier sur internet avec notamment ce remake de la pochette de son album « 2014 Forest Hills Drive », ainsi qu’aux pieds de Kyle Kuzma, un autre des ambassadeurs de la marque.

Sortie le 28 janvier chez Puma et Foot Locker, à 135 dollars, pour une chaussure à la semelle imposante – c’est dans l’ère du temps pour les sneakers de ville – portant un motif en forme de feuille pour sa traction. Une semelle qui reprend la technologie Running System avec une mousse ProFoam permettant de passer de la rue au terrain.

