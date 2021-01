Deandre Ayton a entendu les critiques

James Jones l’avait récemment pointé du doigt, expliquant notamment qu’il manquait de mordant en attaque. Il semblerait que Deandre Ayton ait entendu le message, pas très subliminal, de son GM.

Après un premier gros double-double dans la défaite face à Memphis, à 16 points et 18 rebonds, le jeune pivot des Suns a remis le couvert, avec force, dans la victoire face à Houston : 26 points, 17 rebonds et 5 contres, à 11/15.

Ayton, la muraille des Bahamas

Selon les spécialistes de la stat, Deandre Ayton rejoint un certain Shawn Marion (en 2007) comme seul autre joueur des Suns, sur les 30 dernières saisons, à cumuler de tels chiffres…

« Il a été monstrueux pour nous », commentait Monty Williams. « Dès qu’il peut avoir un tel impact en défense, ça donne énormément d’énergie aux autres gars. Ça permet aux extérieurs de défendre de manière plus agressive sur les porteurs de balle. Il a passé beaucoup de temps à la muscu’ et à la vidéo pour être plus endurant et progresser en défense. »

Auteur de son record en carrière à 5 contres, le pivot a nettoyé les erreurs de ses coéquipiers sur le périmètre. Si le premier rideau ne suffisait pas, il y avait la muraille bahaméenne en dernier rempart. « DA était partout ce soir », confirme Cam Payne. « Savoir qu’il est derrière nous pour s’occuper du sale boulot, c’est énorme. »

Malmenés en fin de match avec un retour furibard des Rockets, les Suns ont finalement tenu bon, avec Devin Booker (24 points) mais aussi grâce à Deandre Ayton. Ce dernier expliquait précisément que son équipe et les coachs lui rabâchaient les oreilles à assumer ce rôle de point de fixation, malgré la fatigue en fin de match.

« J’ai fait ce que je suis censé faire ce soir et, collectivement, on s’est vraiment calmé et concentré dans la fin de match, pour terminer comme il fallait », expliquait-il. « C’est le type de joueur que je suis globalement. Ce n’est pas une surprise pour moi honnêtement. Je ne m’inquiète pas vraiment des rumeurs ou de ce qu’on dit sur moi. »

Tout pour être un pivot dominant

Après son tout petit match à 8 points, 6 rebonds dans la défaite qui fait tâche face à Washington, Deandre Ayton a bien redressé la barre. Mais Phoenix attend encore plus de son ancien n°1 de la Draft 2018. Et lui-même aussi : « Il est temps qu’il y ait des attentes élevées autour de moi », souriait le pivot après la rencontre.

« Je veux en voir plus, je veux encore en voir plus, et c’est ce que je lui ai dit », entonne Devin Booker. « Vous l’avez vu. Il fallait faire quelques petits ajustements. On s’est posé ensemble et on a regardé ça. Il était ouvert et à l’écoute et ça s’est vu sur ce match. »

Avec 13 points et 12 rebonds de moyenne, Deandre Ayton n’est clairement pas encore arrivé au niveau attendu cette saison. Il montre depuis quelques jours qu’il peut être un pivot dominant, le plus dominateur de l’histoire des Suns, s’il continue dans cette voie.

« Je vais continuer de le pousser pour qu’il soit plus agressif », conclut Chris Paul. « On est tous dur avec lui parce qu’on sait bien de quoi il est capable. »