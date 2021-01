Passé de 16 points, 10 rebonds pour sa saison rookie à 18 points et 11 rebonds la saison passée (une campagne bien écourtée par une suspension, toutefois), Deandre Ayton suivait une trajectoire positive.

Mais voilà que cette saison, malgré l’arrivée de Chris Paul pour le gaver de bons ballons, l’intérieur est retombé à 12 points et 11 rebonds de moyenne. Plus encore, dans le jeu, le pivot musculeux des Suns semble plus emprunté que jamais, indécis et carrément hésitant, refusant souvent d’imposer sa puissance près du cercle.

Ça n’a évidemment pas échappé au staff de Phoenix qui est venu recadrer le jeune pivot bahaméen.

« Il a été irrégulier, et il le sait », envoie James Jones sur la chaîne de radio, Arizona Sports. « Défensivement, il a été sérieux mais offensivement, il a été irrégulier. On a besoin qu’il soit plus constant en attaque. On a besoin de lui pour renforcer ce qu’on veut faire dans la peinture. On veut plus de ballons à l’intérieur, plus de lancers francs, plus de tirs faciles. Et il peut faire tout ça pour nous. Mais il ne l’a pas encore fait au niveau qu’on attendait de lui, que lui attendait de lui-même. C’est un de nos axes de développement à l’avenir. »

Si les ballons arrivent un peu moins au poste bas que l’an passé (de 14 à 11 par match), Deandre Ayton n’est plus aussi entreprenant et agressif en attaque. Il tente ainsi moins de 10 tirs par match, contre 15 la saison passée.

« On lui rabâche les oreilles avec ça »

Peut-être voulant trop bien faire collectivement, avec la personnalité forte de CP3, toujours dans son oreille, Deandre Ayton ne provoque néanmoins pas de fautes malgré son gabarit imposant. Un vrai souci pour les Suns.

« C’est la répétition, la répétition et le coaching. Il doit faire plus de répétitions à l’entraînement, travailler sur cette zone, dans la boîte, comme on l’appelle », reprend James Jones. « On lui rabâche les oreilles avec ça. Mais c’est ce qu’on fait pour tout. Il faut faire passer le message. Il faut parler sans arrêt de la manière dont on joue, la manière dont on veut jouer, et comment on doit jouer pour gagner des matchs. »

Avec 7 victoires pour 4 défaites, le bilan de Phoenix est plutôt bon. Mais leurs deux dernières défaites (en trois matchs) face à Detroit en prolongation et Washington font évidemment tache sur le CV.

« Si on veut atteindre le niveau supérieur, on a besoin qu’il continue à progresser dans ce registre. Il n’y a pas de formule magique, de bouton rouge sur lequel on appuie. Ça viendra tout simplement d’un coaching exigeant et de la répétition » conclut le dirigeant.