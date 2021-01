Les Warriors n’arrivent pas à suivre le rythme de Stephen Curry

La défaite des Warriors face aux Nuggets hier soir est la première de la saison quand Stephen Curry marque plus de 30 points. Avant ça, la franchise avait gagné les cinq matchs lorsque le double MVP avait dépassé ce total.

Mais ça n’a pas suffi contre le Denver de Nikola Jokic car derrière le 12/19 de Stephen Curry, ses coéquipiers ont affiché seulement 35% de réussite.

« On a des bons et des mauvais jours » souffle-t-il. « Après 12 matchs, on doit comprendre ce qu’on peut mieux faire, surtout en attaque, trouver un peu plus de rythme. Et puis répondre aux attentes en défense. Ça demande de l’énergie. C’est dur, soir après soir, avec un nouveau groupe, face à de bonnes équipes. On doit être honnête avec nous-mêmes et ce qu’on doit améliorer. Ne pas s’énerver quand on ne joue pas bien. »

Ne pas s’énerver quand les autres ne jouent pas bien non plus. « Il faut que l’équipe trouve son rythme et son identité » décrit Steve Kerr quand on lui demande comment éviter la frustration chez son « go-to-guy ». « Ça va prendre du temps avec les nouveaux, et il faut mettre James (Wiseman) à l’aise. Steph a marqué 35 points, c’est super, mais il a perdu 7 ballons, Draymond (Green) 5, on n’est pas dans le bon tempo. Ça va prendre du temps. »

« On ne perd pas tous les soirs, ce n’est pas la panique »

« Il faut continuer à être agressif et intelligent avec le ballon » explique Stephen Curry sur ce qu’il peut améliorer pour impliquer ses camarades. « Quand tu commences à te précipiter un peu, ton agressivité te met dans une situation délicate et tu perds le ballon. Offensivement, j’ai réussi à créer mon tir mais pas à passer au niveau supérieur, où je fais circuler la balle et qu’on a un bon rythme. Le jeu a stagné assez vite dans le premier quart. »

Stephen Curry sait aussi qu’il ne faut pas trop sur-analyser tout ça, surtout quand les joueurs à ses côtés se mettent visiblement beaucoup de pression. Les Dubs viennent de perdre deux matchs contre Indiana et Denver, mais ils affichent un bilan équilibré de six victoires pour six revers.

« On ne perd pas tous les soirs, ce n’est pas la panique. Il faut juste comprendre qu’on a joué 12 matchs avec ce nouveau roster. Certains soirs, on est vraiment bon, d’autres soirs vraiment mauvais. Ça fait partie du jeu. »