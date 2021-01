Le Joker donne le tournis aux Warriors

Les Warriors n’avaient pas encore perdu cette saison quand Stephen Curry avait dépassé la barre des 30 points. Cette nuit, il n’était pas loin d’atteindre la barre des 40 points, mais le manque de rigueur de son équipe (19 ballons perdus) et une défense trop permissive ont permis à Denver de dérouler.

Stephen Curry, seul contre tous

Comme il l’avait promis après la défaite contre Indiana mardi, Stephen Curry commence la rencontre en étant agressif. Il marque 9 des 11 premiers points de son équipe mais ses coéquipiers ne peuvent pas en dire autant.

Les Nuggets dominent le rebond et profitent du manque d’intensité défensive de leurs adversaires pour faire un premier écart. Derrière l’adresse extérieure de JaMychal Green (15 points) et de Paul Millsap, Denver termine le premier quart temps sur un 15-3 (37-24).

L’écart atteint les 17 unités avant que les hommes de Steve Kerr se réveillent. Dans le sillage de Kent Bazemore et Damion Lee, actifs sur les lignes de passes, et grâce à au duo Curry – Paschall de l’autre côté, ils passent un 19-6 aux Nuggets pour revenir à -6 (49-43). Les Dubs repartent toutefois dans leur travers.

Will Barton (17 points) et le jeu à deux entre Nikola Jokic et Jamal Murray (17 points, 9 rebonds, 6 passes) mettent à mal la défense californienne qui prend toujours l’eau au rebond (65-54).

Nikola Jokic passe la seconde

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre se confirme. D’un côté, Stephen Curry éclabousse le match de son talent. De l’autre, les Nuggets profitent des erreurs de ses coéquipiers pour garder les Warriors à distance.

L’adresse du double MVP ramène Golden State à -5 (79-74) mais les Dubs enchainent par quatre ballons perdus de suite alors que Nikola Jokic les fait payer. Comme en fin de premier quart-temps, Denver met un coup de collier pour terminer la période et un 11-2 relègue Golden State à -14, malgré les 29 points de Curry (90-76).

Un 6-0 mené par Kent Bazemore donne de l’espoir à Steve Kerr, qui décide de relancer son meilleur joueur plus tôt que prévu. Mais même avec Stephen Curry sur le terrain, à chaque fois que Golden State revient sous la barre des dix points, Jokic sévit. Le Serbe enregistre son cinquième triple-double de la saison en trouvant Barton, parti en backdoor seul sous le cercle, puis va chercher deux lancers francs, avant d’envoyer Monte Morris en transition.

Denver rejoint donc les Warriors au classement de la conférence avec six victoires et six défaites. Les Warriors enregistrent une deuxième défaite de suite et auront deux trois de repos avant de retrouver les Lakers lundi.