Brillant contre Denver, Kevin Durant a l’intention d’enchaîner

Alors qu’il n’a pas Kyrie Irving pour le seconder actuellement, Kevin Durant continue sa montée en puissance.

Après avoir joué presque 38 minutes contre le Thunder dimanche soir, l’ailier des Nets a encore passé 36 minutes sur le parquet face aux Nuggets.

Le MVP 2014 a été remarquable et décisif, dans la victoire des siens contre Denver, avec 34 points à 12/18 au shoot, 13 passes et 9 rebonds. C’est dans la lignée de ses 36 points contre Oklahoma City et de son très bon début de saison (29.9 points de moyenne à 53% de réussite, 44% à 3-pts).

« Je suis dans un bon rythme, je mets dedans », constate l’ailier. « Je me sens bien. Je ne peux pas dire que je suis de retour ou s’il y a eu un moment où je l’ai senti, mais je suis en forme et en bonne santé. La santé, c’est le plus important pour moi, la seule chose qui compte. Je suis heureux d’avoir joué 36 et 38 minutes. »

La star de Brooklyn est tellement bien qu’elle voudrait enchaîner dès ce mercredi soir, avec un premier back-to-back, contre les Knicks au Madison Square Garden. « Je compte bien jouer », a-t-il glissé pour le New York Post après la rencontre de mardi soir.

Steve Nash avait déclaré être « ouvert » à cette idée dans le courant de la saison, mais pour ce derby de New York, il n’a rien voulu confirmer pour l’instant. La prudence reste la priorité du coach.

« J’espère que Kevin va jouer, mais on verra. On doit juger les choses au quotidien, sur le moment. Je peux venir avec une annonce, mais qui sait ce qu’il peut se passer ? On doit être souple, on doit s’adapter. »