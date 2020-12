Pour les matchs de repos, Steve Nash fait la différence entre Kevin Durant et Kyrie Irving

Les forfaits de Kevin Durant et Kyrie Irving pour la réception des Grizzlies ont été effectués en deux temps. C’est d’abord l’ailier qui a été annoncé absent. Puis, deux heures après, le meneur était lui aussi écarté.

Ce détail a son importance car, pour Steve Nash, cela prouve que les décisions étaient indépendantes et qu’il n’a pas profité du forfait de l’un pour mettre l’autre également au frigo.

« Si je ne me trompe pas, on avait une sorte d’accord avec Kevin au moment d’atterrir », explique le coach au New York Post, alors que ses troupes avaient joué à Charlotte dimanche soir. « Avec Kyrie, ça s’est plutôt décidé ce lundi matin. Mais il n’y avait aucune intentionnalité, sur le fait de les écarter tous les deux. J’aurais été ouvert et heureux d’en avoir au moins un qui joue. On en a parlé et c’est une décision sur le long terme. »

C’est bien évidemment le cas du MVP 2014 qui est le plus à surveiller puisqu’il revient de 18 mois d’inactivité après une rupture du tendon d’Achille en juin 2019.

Il avait disputé le match de Noël le vendredi puis celui à Charlotte dimanche. Un troisième match en quatre jours était de trop pour l’instant. Car à l’avenir, il est possible que l’ancien des Warriors enchaîne les rencontres.

« Oui, on est ouvert à tout ça », poursuit Steve Nash. « Il a disputé beaucoup de minutes à Charlotte (36) et on rejouait le lendemain. On veut simplement être prudent. Il n’a jamais autant joué depuis un an et demi, donc il faut le préserver. Il faut le protéger pour éviter toutes conséquences négatives qui arriveraient s’il jouait trop. »