Scott Brooks sur un siège éjectable ?

Si la victoire contre les Suns va sans doute permettre à Scott Brooks de souffler un peu, les premières semaines de compétition des Wizards restent décevantes. Avec 3 victoires en 11 matches, Washington est loin de ses ambitions.

Avec l’arrivée de Russell Westbrook, la franchise de la capitale voulait retrouver les playoffs. Sauf que Scott Brooks n’a pas trouvé la bonne formule, surtout en défense où les Wizards sont toujours très inquiétants. Sans oublier que Thomas Bryant est désormais forfait pour toute la saison.

Conséquence, d’après The Ringer : faute de résultats, le coach, qui est en fin de contrat cette année, serait actuellement sur la sellette. On peut comprendre l’impatience des dirigeants qui ont recruté Russell Westbrook pour retrouver les playoffs et qui prennent le risque de frustrer Bradley Beal en cas de nouvelle saison ratée.

La campagne n’a commencé que depuis trois semaines et le rythme de la conférence Est n’est clairement pas intenable, mais cet exercice est plus court (72 matches) et il va falloir rapidement redresser la barre ou prendre une décision pour la franchise.

Comme le calendrier des prochains jours s’allège pour Bradley Beal et compagnie (réception d’Utah, déplacement à Detroit, puis double réception des Cavaliers et un match à Charlotte), on devrait voir si les Wizards peuvent enfin lancer leur saison. Ou si l’arrière All-Star est condamné à enchaîner les cartons offensifs dans le désert…

Car si c’est le cas, et même s’il a prolongé jusqu’en 2023, il y a un risque que l’arrière réclame un transfert.