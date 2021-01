Le MVP de la nuit : l’habile Beal

Si tous les matins se suivent et se ressemblent pour Joe Dassin, pour Bradley Beal, ce sont plutôt les années. Déjà privés de John Wall pendant deux ans, le voilà qui attaque la saison avec Thomas Bryant out pour la saison, et un Russell Westbrook déjà à l’infirmerie pour au moins une semaine.

Mais Bradley Beal en a vu d’autres, et cette nuit, face aux Suns, il a enfilé sa cape de super-héros pour un vrai « clinic » à la fois dans la manière et le résultat. Arrière-shooteur, opposé à Devin Booker, il n’a quasiment aucune faille dans son jeu, et il peut frapper de n’importe quel endroit du terrain, et face à n’importe qui.

Il y a d’abord Devin Booker qui lui met bien la main devant le visage, mais Bradley Beal met dedans. Sur les « switch », c’est Dario Saric qui se retrouve face à Bradley Beal, et il prend la leçon à mi-distance ou à 3-points. Pendant ce temps-là, l’écart se creuse, et Monty Williams cherche d’autres solutions. Il a encore de très bons défenseurs, et c’est Jevon Carter qui est envoyé au front. Même résultat, et l’écart dépasse les 25 points !

Tellement facile

Après Devin Booker, Jevon Carter et Jae Crowder, c’est Chris Paul qui s’y colle. Là encore, Bradley Beal le domine, et la star des Wizards nous gratifie de son habituel « up-and-under » après avoir enrhumé les intérieurs de Phoenix. Il y a évidemment du Michael Jordan dans ce move ligne de fond. Une vraie démonstration avec une ligne de stats superbe : 34 points, 9 passes, 8 rebonds, 12 sur 22 aux tirs pour 42 d’évaluation.

« C’est quelque chose d’incroyable de le voir dribbler et de le voir faire son boulot » admire Robin Lopez, titularisé. « On voit quelque chose de différent. On voit quelque chose d’unique si souvent. »

Scott Brooks a tellement apprécié qu’il l’a laissé dans le dernier quart-temps alors que le match était plié.

« Ils ont fait une mini-série, et j’ai fait ce choix car nous n’avions gagné que deux matches cette saison » se justifie le coach. « On ne voulait pas laisser filer cette victoire. Il n’avait pas joué le dernier match, il était à l’isolement depuis deux jours. Il joue en moyenne 36 minutes, et il a joué 35 minutes ce soir. On ne s’était pas entraîné. Je pense qu’il peut gérer 36 minutes. Il a 27 ans, c’est un sportif de haut niveau… Il peut gérer 36 minutes. »