Un premier triple-double sous forme de récompense pour le travailleur de l’ombre Steven Adams

Les journalistes présents lors de la visioconférence de presse d’après-match de Steven Adams savaient à quoi s’attendre. Le dernier à pouvoir poser une question a quand même osé demander au Néo-Zélandais ce qu’il ressentait après son premier triple-double en carrière (10 points, 11 rebonds, 10 passes).

« Je me sentirais sacrément mieux si on avait gagné » a balayé le joueur en guise de réponse.

Le pivot n’est pas du genre à se mettre en avant, surtout après une défaite, en l’occurrence contre son ancienne équipe d’OKC, d’un petit point. Il fallait compter sur Stan Van Gundy pour souligner sa performance et plus globalement son importance dans le système des Pelicans – même si c’est pour mieux tacler le reste de l’équipe, dont les 27 points encaissés en contre-attaque ne passent pas.

« Il ne fait pas seulement le sale boulot »

« Si vous regardez les chiffres quand il est sur le terrain et quand il ne l’est pas, on constate que c’est lui qui nous porte » assure le coach. « Nous sommes une très bonne équipe quand Steven est là, et l’inverse quand il n’est pas là. Il joue chaque possession. Et on a besoin que tout le monde le fasse. »

En effet, le Kiwi a le meilleur « Net Rating » (la différence entre l’efficacité offensive et défensive de l’équipe, sur 100 possessions, lorsqu’un joueur est sur le parquet) parmi les principaux joueurs de la rotation de Stan Van Gundy, à +9.8, alors que Brandon Ingram n’est lui qu’à +3.2 et Zion Williamson carrément à -3.5 !

Autres compliments récupérés après le match, ceux de Mike Daigneault, entraîneur du Thunder. « On sait qu’il peut jouer les quarterbacks. Je pense qu’il a montré l’an passé – et je suis sérieux – qu’il peut solidifier une attaque quand on passe par lui. On a fait des erreurs sur certaines coupes et ils nous l’a fait payer à chaque fois. C’est ce qui fait de lui un très bon joueur. Il ne fait pas seulement le sale boulot, il peut aussi être un quarterback. »