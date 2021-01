Le Thunder ne craque pas sous la pression à La Nouvelle-Orléans

Ecrasé par les Pelicans le 1er janvier, le Thunder commence fort sur le parquet de La Nouvelle-Orléans. Avec George Hill en artificier, et Lu Dort qui suit, Oklahoma City fait 4/5 à 3-points pour prendre le premier avantage mais les Pels répliquent avec Lonzo Ball qui initie un 7-0 et NOLA fait à son tour un écart à +7.

Malgré les efforts de Shai Gilgeous-Alexander, c’est Brandon Ingram et les Pelicans qui gardent le contrôle de ce premier quart-temps. Le duel Bazley – Ingram est d’ailleurs très intéressant avec leurs profils physiques similaires. NOLA conclut la période en beauté avec Jaxson Hayes qui envoie un dunk à très grande amplitude alors que JJ Redick rentre un tir en total déséquilibre (34-26).

Alors que le shooteur se retrouve au sol, c’est la dernière trouvaille d’OKC, Isaiah Roby, qui vient remettre le couvercle sur une claquette dunk pour un 11-5 du Thunder qui prend l’avantage après un 3-points de Théo Maledon suivi d’une contre attaque éclair par Hamidou Diallo. Mike Muscala ajoute à la série qui se transforme en 15-2 pour OKC alors que l’attaque de NOLA patauge, à l’image de Zion Williamson qui se fait siffler un passage en force.

Il dunke néanmoins pour son 14e point et Steven Adams joue les Magic Johnson avec la passe dans le dos sur la transition pour un 10-0 conclu par Ball au layup. Point intéressant, Théo Maledon évolue alors avec 4 titulaires du Thunder, un bon signe confirmé par un nouveau 3-points du Frenchy. Mais la fin de mi-temps appartient à Brandon Ingram qui inscrit 8 de ses 14 points dans la période pour un petit avantage en faveur des locaux (59-54).

Darius Bazley, le booster du troisième quart

Ça commence beaucoup moins bien en troisième quart pour NOLA avec Darius Bazley qui frappe à 3-points puis au layup, plus la faute, puis de nouveau à 3-points. Vous avez fait le calcul, ça fait 9 points de suite pour le jeune joueur d’Oklahoma City et bientôt un 18-2 pour le Thunder (dont 15 pour Darius Bazley) qui prend 11 points d’avance. Après un 0/5 aux tirs, Brandon Ingram met fin à la disette cinq minutes dans la période.

Le Thunder prend 10 points d’avance avec SGA qui frappe de loin et Luguentz Dort de près. Comme un symbole, dans le duel des cousins canadiens, Nickeil Alexander-Walker fait flop à 3-points quand SGA fait mouche en se rapprochant à mi-distance. NOLA est en travers dans ce troisième quart remporté 34-19 par OKC. Théo Maledon délivre une dernière passe décisive à Mike Muscala et OKC est en position de force avant le dernier quart (88-78).

Mais c’est alors au tour des Pelicans, et leur banc, d’apporter l’énergie, avec un nouveau dunk rageur de Jaxson Hayes. Le momentum semble basculer, mais c’est mal connaître Muscala qui décoche deux flèches derrière l’arc et relance OKC au meilleur des moments. Lonzo Ball remet son équipe devant à l’approche du money time. L’avantage va et vient entre les deux équipes, un coup à NOLA avec Zion en puissance et l’autre à OKC avec Hill à 3-points.

Steven Adams accroche le triple double pour donner +4 sous les deux minutes. Mais Al Horford puis SGA ramènent encore le Thunder qui prend même l’avantage au jeu des lancers. À +1 à 12 secondes de la fin, Brandon Ingram a la balle de match, mais gêné par Lu Dort, la lâche à Alexander-Walker qui rate de peu le 3-points de la gagne (111-110).