À Chicago, Billy Donovan travaille la confiance et le caractère de son groupe

Les Bulls de Billy Donovan ne sont pas encore qualifiés en playoffs, la saison est encore longue, mais on peut déjà l’affirmer : ils ont du caractère.

Après avoir perdu leurs trois premiers matchs, puis plusieurs joueurs contaminés au Covid-19 ou en quarantaine, les Bulls étaient dans la panade à Portland, à -20 après avoir démarré le match à 8/26 aux tirs et 2/10 à 3-points.

Mais, sans paniquer, en se retroussant les manches aux rebonds et en défense, Chicago a petit à petit grignoté son retard pour arriver à -4 avant le dernier quart-temps et s’imposer derrière un tir clutch de Zach LaVine (pourtant à 3/10 derrière l’arc).

« On n’aurait jamais gagné ce match la saison dernière », assène l’arrière sur NBC Sports. « C’est une bonne manière de le dire, on apprend de nos erreurs avec les années. On a une mentalité différente cette année. Même avec les défaites qu’on a encaissées, on a appris et on en a retenu des leçons. On s’est bien battu pour revenir et gagner [hier] soir. »

Avec sept joueurs à 10 points ou plus, dont un double-double pour Otto Porter Jr. (19 points, 13 rebonds) et Coby White (21 points, 10 rebonds), les Bulls ont fait bloc.

S’ils n’ont pas trouvé leur adresse habituelle en début de partie, ils ne se sont pas désolidarisés. Comme cela aurait été le cas la saison passée, dans le désastre de la campagne menée par Jim Boylen…

« La saison dernière, à -20, le moral de l’équipe aurait basculé et on aurait lâché prise », confirme Thaddeus Young. « Cette année, on a un état d’esprit complètement différent. Coach Billy a fait du bon boulot pour construire la confiance des gars et laisser les vétérans faire leur travail de vétéran. OP, Garrett et moi, on est prêt à jouer et aider les gars, booster leur confiance et leur moral à travers le match. »

Leur première victoire référence

D’abord dominés au rebond par le duo Jusuf Nurkic – Enes Kanter, les Bulls ne se sont pas déballonnés et ont au contraire terminé le match avec l’avantage dans la bataille de la peinture (52 à 46). Avec les 10 points, 8 rebonds et 4 passes de Thaddeus Young, les 14 points et 3 interceptions de Garrett Temple ou les 8 rebonds de Denzel Valentine, le banc de Chicago a apporté l’effort et les petits détails qui font la différence au bout du compte.

« Du point de vue de notre identité, les gars avait besoin de jouer les uns pour les autres », confirme Billy Donovan. « Quand l’adversité frappe et qu’on est dans un moment faible, il n’y a aucune raison de baisser la tête, ça fait partie du jeu. On doit être capable de se battre dans ces moments-là. J’ai trouvé que nos gars ont bien réagi. »

Leader en apprentissage accéléré cette saison, Zach LaVine a incarné cette résilience et cette capacité de réaction. Après avoir été très discret en première mi-temps, avec 8 passes tout de même (9 au total), l’arrière – malgré des douleurs à l’épaule – a passé la seconde au retour des vestiaires avec 14 de ses 18 points, dont ce fameux tir décisif dans les dernières secondes. « Je n’ai pas peur de prendre et de réussir ce type de tirs », a-t-il assuré.

Actuellement lancés dans un « road trip » périlleux sur la côte Ouest, d’autant plus avec un effectif amoindri, avec les Lakers et les Clippers à venir notamment, les Bulls ont pour le coup leur première victoire référence de la saison. De quoi construire pour la suite…

« Honnêtement, l’équipe a fait du super boulot pour garder son sang-froid en fin de match. On a simplement exécuté nos systèmes et jouer au basket comme on est censé le faire pour gagner », conclut Thaddeus Young. « C’était un gros effort de nos joueurs mais aussi de notre coaching staff pour nous mettre dans les bonnes conditions. On va utiliser cette victoire comme un point d’appui. Portland est une grosse équipe avec des bons joueurs, c’est une victoire très importante pour nous. On va essayer de continuer comme ça face à Sacramento. En tout cas, on a commencé ce road trip comme il faut ! »