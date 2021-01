Covid-19 : Tomas Satoransky, Chander Hutchison et un membre du staff des Bulls contaminés

Si la NBA a dû reporter le premier match des Rockets suite à des contaminations au Covid-19 et des quarantaines, c’est peut-être Chicago qui a le plus de mal à gérer le virus à l’intérieur de son groupe.

Car après Garrett Temple, Noah Vonleh, c’est Chandler Hutchison qui était contaminé et qui a été placé en quarantaine. En contact avec l’ailier, Lauri Markkanen et Ryan Arcidiacono sont également à l’isolement, alors que c’est maintenant Tomas Satoransky et un membre du staff qui se sont révélés positifs au Covid-19.

« Il doit se mettre en quarantaine et il doit passer par les protocoles de la ligue », a expliqué Billy Donovan au sujet de son meneur tchèque, qui avait déjà traversé une période de quarantaine après un contact avec Noah Vonleh. « Ça va être le gros sujet, pour savoir ce qu’il va se passer si certains des gars ne sont pas disponibles avec le protocole sanitaire. Et savoir ce qu’il va se passer lorsqu’ils sont autorisés à rejouer et tout ça. »

Les joueurs des Bulls ont-ils bien suivi les règles imposées par la ligue ? Le coach assure que oui.

« Je pense que nos gars ont vraiment été assez respectueux », explique ainsi l’entraîneur de Chicago. « S’ils ont pu faire des choses lors des voyages, tout a été approuvé par la ligue en ce qui concerne les restaurants ou les déplacements. Je pense que nos gars ont vraiment, vraiment respecté ces règles. Je ne peux pas parler de la période des vacances qui vient de se terminer. Je pense que nos gars ont été tous très, très consciencieux, mais souvent, cela peut venir de la famille, de l’extérieur, des gens qui se réunissent. Certains des gars ont des enfants. Et certains de ces enfants… peut-être que certaines écoles sont ouvertes, d’autres sont fermées. Je ne pense pas que les gars aient été irresponsables en termes de sortie et de mise en danger des autres. »