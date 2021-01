Le MVP de la nuit : Nikola Jokic, le détonateur

Nikola Jokic a encore fait apprécier ses qualités de distributeur, entre passe laser, « bounce pass » au millimètre en transition, ou encore un service en or pour un dunk important de Will Barton en fin de partie.

Mais c’est à la finition que le pivot des Nuggets s’est particulièrement distingué cette nuit face aux Wolves, avec 35 points à 12/20 au tir pour aller avec ses 15 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions.

« J’ai juste essayé de jouer de la même façon qu’à chaque match, prendre ce que le jeu me donne. Je trouve que j’ai raté pas mal de tirs ouverts et que j’ai perdu des ballons même si j’ai réalisé mon record aux points cette saison », a-t-il notamment déclaré à la presse après la rencontre.

Nikola Jokic ne croit pas si bien dire puisqu’il n’avait plus atteint cette barre des 35 points depuis un an, presque jour pour jour, date de son record en carrière à 47 points face à Atlanta.

Une agressivité retrouvée

Le « Joker » a d’abord fait en sorte de mettre les siens sur les bons rails, sans forcer son jeu, puis s’est fait sanctionner par les arbitres pour s’être accroché trop longtemps au cercle après un dunk, juste avant que les Wolves ne reprennent les commandes. Nikola Jokic a alors montré un visage plus agressif vers le cercle au retour des vestiaires et s’est mis à punir la raquette adverse, avec un nouveau dunk à la clé en sortie de « pick-and-roll » avec Jamal Murray et avec l’aide de sa vision de jeu.

Après avoir bouclé le troisième quart-temps de son seul panier à 3-points tenté et réussi de la soirée, le pivot a fini le boulot en se rapprochant du cercle avec succès pour terminer à 35 unités.

« À ce point-là, que peut-on dire de plus sur lui ? », s’est interrogé Will Barton. « Je lui dis après chaque match, va juste sur le terrain remporter le titre de MVP. Quand il est agressif comme ça, c’est fini ».

On va donc se contenter de regarder et d’apprécier le contenu de la prestation du Serbe à sa juste valeur.