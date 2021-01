Nikola Jokic trop fort pour les Wolves dans le « money time »

Denver se refait une santé contre Minnesota depuis deux matchs. Déjà vainqueurs 124-109 de leur dernière opposition, à Minneapolis, les hommes de Mike Malone ont remis ça cette nuit, à la maison cette fois, en s’appuyant sur un Nikola Jokic de gala pour forcer la décision dans le sprint final.

Les Nuggets peuvent compter sur l’efficacité près du cercle de Paul Millsap en début de partie pour épauler Jamal Murray et prendre les devants (23-12).

Le bonjour de Juancho Hernangomez et Malik Beasley

Vient ensuite le tour à Nikola Jokic de s’illustrer et de pousser l’écart jusqu’à +16 notamment après avoir délivré deux caviars dont une « bounce pass » de génie pour le dunk de JaMychal Green en contre-attaque (31-15).

Ce dernier enchaîne avec un nouveau dunk et un tir ouvert derrière l’arc pour contribuer, avec Facundo Campazzo, à maintenir l’avance des locaux (49-33). Anthony Edwards tente de secouer les siens au dunk, et ça marche !

Les Wolves parviennent à inverser la tendance dans les six dernières minutes du deuxième quart-temps. Les deux anciens de Denver, Malik Beasley, d’un dunk en transition, et Juancho Hernangomez, auteur de trois paniers à 3-points, en profitent pour se montrer. D’Angelo Russell n’est pas en reste, et après avoir passé un 14-2, c’est bien Minnesota qui termine la première mi-temps en tête (62-65).

Un 13-0 pour enfoncer les Wolves

Les hommes de Ryan Saunders tiennent bon au retour de vestiaires malgré les assauts des locaux. D’Angelo Russell sort ainsi le grand jeu et peut également compter sur les bonnes séquences de Juancho Hernangomez, Anthony Edwards et Jake Layman pour le seconder au scoring. Nikola Jokic se démultiplie et son 3-points avant le début du quatrième quart-temps maintient toutefois Denver dans le coup (93-96).

Les Nuggets vont finalement passer le bon run au bon moment pour infliger aux Wolves leur cinquième revers de suite. Monte Morris parvient rapidement à égaliser dans le dernier acte. Nikola Jokic enchaîne trois paniers, un contre et une passe bien sentie pour le dunk tout cuit de Will Barton venant conclure un 13-0 dévastateur (108-100).

Malgré toute l’énergie consacrée par Jarred Vanderbilt pour ramener les Wolves dans le coup sur la fin, les Nuggets ne lâchent pas prise et enfoncent définitivement le clou sur trois paniers consécutifs signés Jamal Murray, Gary Harris et Nikola Jokic, synonymes de victoire, 123-116.