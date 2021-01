Le cinq majeur de la semaine : le bal des revanchards

C’est le grand retour du « cinq de la semaine ». On aurait d’ailleurs pu commencer la semaine prochaine mais on a préféré attendre un peu, et les trophées de ce lundi concernent tout le début de saison.

L’occasion d’évoquer quelques revanchards, à l’image d’un Stephen Curry qui a bien l’intention de rappeler son statut de double MVP. À ses côtés à l’arrière, on a hésité entre Trae Young, Collin Sexton ou CJ McCollum, mais c’est Jaylen Brown, malgré des Celtics sur courant alternatif, qui nous a fait la plus grosse impression.

Sur les ailes, s’il y avait les suspects habituels avec LeBron James ou Giannis Antetokounmpo, c’est Paul George qui effectue le plus gros démarrage. Il faut dire que le joueur des Clippers a des choses à se faire pardonner. À ses côtés, Kevin Durant était un candidat assez idéal, surtout pour un retour après une saison blanche, mais Brandon Ingram nous semble un peu au-dessus sur ce début de saison.

Sous le cercle par contre, aucune hésitation avec un Joel Embiid qui retrouve son impact avec une équipe mieux équilibrée autour de lui, permettant de voir sa progression sur la gestion des prises à deux poste bas.

Comme lors des trois dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP du début de saison.