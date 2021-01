Paul George a voulu faire taire Devin Booker et les « bavardages » sur lui

Paul George bouillant, dans tous les sens du terme. Avec ses 39 points (15/24 aux tirs), l’ailier des Clippers a compensé la maladresse de Kawhi Leonard pour porter sa formation vers la victoire face aux Suns. Sa grosse sortie a également été marquée par une altercation verbale avec Devin Booker, dans le quatrième quart-temps.

La température est montée envers les deux hommes après que Cameron Payne est retombé sur « PG » qui tentait d’accéder au cercle. Booker est venu dire deux mots à son homologue, qui n’avait visiblement pas apprécié le geste du meneur des Suns. Puis chaque camp est venu séparer les deux protagonistes, sanctionnés par une faute technique chacun.

Quelques secondes plus tôt, le ton était déjà monté entre le joueur des Clippers et Chris Paul. Ce dernier avait obtenu une faute offensive en défendant sur lui au poste.

Booker le traite de « soft »

Simples chamailleries comme il en arrive souvent en match ? Pas seulement à entendre Paul George après la rencontre.

« Je parlais à l’arbitre, CP est intervenu et ça a dégénéré à partir de là, décrit George. Comme je l’ai déjà dit, je n’ai jamais rien dit de particulier, il n’y a jamais eu d’altercation, c’est toujours tranquille lorsque je suis sur le parquet. Mais pour je ne sais quelle raison, il y a beaucoup de « bavardages » et de gens bloqués dans le passé. »

Une référence directe à ses contre-performances lors des derniers playoffs, à l’issue desquels il s’était retrouvé au cœur d’une session de « trashtalk » avec les Blazers. La nuit dernière, Booker lui a d’ailleurs envoyé qu’il était « soft » (« Soft ass n*****! »). Après le match, le joueur des Suns n’a pas voulu revenir sur la séquence, assurant que ce n’était « rien ».

Motivé par les critiques

« L’année dernière, c’est du passé, reprend George. Je suis dans une situation nouvelle, avec un état d’esprit nouveau. Interrogez-les sur tous ces trucs de haineux. Je ne sais pas d’où ça vient. L’année dernière a été compliquée pour moi. Certains trouvent ça chouette que je sois passé à côté. Je n’avais jamais entendu ça en dix ans de carrière, avant l’année dernière. Et j’ai une réponse à cela : être prêt à me battre. Je suis de retour. »

En témoignent ces 25 points de moyenne avec 51% de réussite, qui font de lui le meilleur attaquant de son équipe. Des statistiques jusqu’ici largement en hausse par rapport à la saison dernière.

Paul George veut ainsi faire oublier cet exercice précédent et ce passage dans la « bulle » d’Orlando, fatal à son équipe et lui. « C’est la raison pour laquelle j’ai démarré cette saison en étant déterminé. J’ai entendu tout ce bruit et cela me motive. Je ne parle pas, je joue mon jeu. Je vais traverser tout ça. Tant qu’on arrive au sommet, qu’on gagne et que j’aide mon équipe à gagner, c’est tout ce qui compte. »