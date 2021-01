Nets – Wizards : Kyrie Irving puis Kevin Durant manquent le tir de la gagne

Déjà oubliées les cinq défaites de suite pour démarrer la saison ! Les Wizards viennent d’empocher une seconde victoire de rang en frappant un grand coup sur le parquet de Brooklyn, infligeant par la même occasion une quatrième défaite en cinq matches pour les Nets.

De ce match, on retient la cadence infernale imprimée par les deux équipes, notamment en première période, marquée par un duel à distance entre Kyrie Irving et Bradley Beal, tous les deux à 20 points au moment de rentrer au vestiaire. Les deux hommes ne manquent pas de soutien offensif.

Première mi-temps très offensive

L’arrière des Wizards peut compter sur Rui Hachimura qui n’hésite pas à faire travailler Kevin Durant en défense, au poste. Le Japonais inscrit 15 points, tout comme son coéquipier letton, Davis Bertans, encore précieux avec son adresse longue distance. Avec ses 21 points et 14 rebonds, Thomas Bryant réalise, lui, un gros chantier intérieur.

Un chantier auquel a voulu répondre Jarrett Allen, y allant lui aussi de son double-double à base de nombreux lancers-francs obtenus. Avec leur réussite derrière la ligne à 3-points, Joe Harris et Timothé Luwawu-Cabarrot apportent aussi leur pierre à l’édifice. On remarque d’ailleurs une bonne connexion entre le Français et Kevin Durant qui, pris à deux au poste, va lui offrir plusieurs tirs parfaitement ouverts.

Après un second quart-temps digne d’un All-Star Game (43-41), les Nets virent en tête d’un cheveu à la pause (71-70) après avoir compté une dizaine de points de retard. Les visiteurs s’offrent à nouveau plusieurs possessions d’avance à l’approche du dernier quart-temps. Là où Russell Westbrook, affreux de maladresse jusqu’ici, mais beaucoup plus inspiré à la fixation, retrouve des sensations près du cercle.

Deux bons tirs pour l’emporter

Kyrie Irving et lui se répondent au poste avec des mouvements dos au cercle. Kevin Durant, auteur d’un match plein malgré ses pertes de balle (6), se mêle lui aussi à la bataille et participe au 11-2 infligé par les Nets (114-111). Les équipes continuent de se répondre jusqu’à ce que Bradley Beal prenne de vitesse la défense adverse pour filer au cercle et redonner l’avantage à sa formation (120-121).

Après un énième manqué de Russell Westbrook derrière l’arc, « TLC » part seul en éclaireur en contre-attaque et, encore servi par Kevin Durant, pense inscrire le tir à de la gagne à moins 30 secondes du terme.

Bradley Beal se manque lui aussi de loin dans la foulée mais vient récompenser, avec une parfaite fixation, Thomas Bryant sous le cercle pour un dunk, lui qui venait d’arracher le rebond offensif. Kyrie Irving à 3-points puis Kevin Durant à mi-distance ont deux bons tirs pour l’emporter : c’est manqué.

Victoire des Wizards (2-5) qui enchaînent avec un déplacement à Philadelphie mercredi. Les Nets (3-4) vont tenter de rebondir avec la réception du Jazz, mardi.