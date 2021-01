Le MVP de la nuit : un Sexton d’assaut

Les Cavs sont toujours vivants ! Après avoir concédé deux revers face à Indiana et New York suite à la blessure de Kevin Love, Cleveland a repris du poil de la bête à Atlanta avec un Collin Sexton dominateur sur la fin.

Alors que les Cavs ont couru après le score presque toute la rencontre, le meneur a changé la donne, d’abord en renversant le jeu pour un 3-points depuis le corner de Cedi Osman pour faire passer les siens devant en début de quatrième quart-temps (74-76). Il a ensuite tenu tête à Atlanta en alignant deux floaters, un tir à mi-distance puis un 3-points décisif, à 27 secondes de la fin, alors que les deux équipes pointaient à 88-88.

Le plein de confiance

En patron, il a ensuite converti les quatre derniers lancers de son équipe sans trembler pour terminer à 13 points dans le seul quatrième quart-temps, et 27 au total, sans oublier ses 3 passes décisives et 3 interceptions.

À l’arrivée, Cleveland s’impose 96-91 et retrouve le podium avec le troisième meilleur bilan de la conférence Est (4 victoires pour 2 défaites). Son coach JB Bickerstaff ne peut que confirmer que Collin Sexton a été d’un apport inestimable pour aider son équipe à renouer avec la victoire.

« C’est un scoreur ambulant », a-t-il souligné. « Il y a des joueurs qui ont ce truc pour mettre le ballon dans le cercle, peu importe de quelle façon. Le gamin n’a pas peur des moments importants. Quand on avait besoin d’un panier, il est arrivé et s’est occupé de nous en procurer un, c’est une capacité unique, qu’on doit saluer car elle nous aide dans un soir comme celui-ci. On souffrait pour scorer, les gars se battaient mais on n’arrivait pas à trouver du rythme. Donc ça a été super d’avoir une arme comme ça, qui peut aller chercher un panier sur demande ».

Déjà décisif dans la victoire en double prolongation à Detroit, Collin Sexton continue de s’affirmer comme l’une des principales forces de l’effectif de JB Bickerstaff.

En l’absence de Kevin Love, il redevient l’arme principale en attaque, et bénéficie de l’appui de tout un groupe, ce qui lui donne une grand confiance, particulièrement sur les fins de matchs comme cette nuit.

« Ça fait du bien, juste d’avoir mes coéquipiers derrière moi chaque soir. Dès le début, ils étaient du genre : ‘Continue, continue, tu vas trouver ton rythme’. Ils ont vraiment confiance en moi », a sobrement déclaré l’arrière.

Les Cavs vont à présent prendre la Floride d’assaut pour affronter le Magic à deux reprises. Une double-confrontation qui permettra d’en savoir plus sur la qualité de ce groupe et sa place dans la hiérarchie à l’Est.