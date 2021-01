[Programme du soir] Houston ouvre le bal contre Sacramento

La soirée NBA débute donc à 23h00 par un nouveau duel entre les Rockets et les Kings. Malmenés toute la rencontre face au trio Wall-Harden-Cousins, il y a deux jours, les coéquipiers de Buddy Hield avaient toutefois posé des problèmes aux Texans, tenant jusqu’au bout pour finalement s’incliner 122-119. Qu’en sera-t-il ce soir ?

À noter que les quatre leaders de l’Est (Philadelphie, Indiana, Orlando et Atlanta), jouent tous à la maison ce soir. Philly accueillera une formation de Charlotte en back-to-back, Indiana recevra New York, le Magic d’Evan Fournier défiera le Thunder de Théo Maledon, et enfin Atlanta affrontera Cleveland, à partir de 01h30.

À la même heure, New Orleans tentera de prendre une deuxième fois le meilleur sur des Raptors en difficulté.

Pour faciliter les commentaires sur le programme, vous pouvez les afficher en pleine page à l’adresse suivante : https://www.basketusa.com/commentaires/?613899 et contrairement aux articles classiques, le fil de commentaires sera en mode « LIVE DISCUSSION », c’est-à-dire que les commentaires se chargeront automatiquement et seront classés du plus récent au plus ancien.