La piste Jamal Crawford pour remplacer Spencer Dinwiddie chez les Nets ?

Pendant que Steve Nash cherche à articuler sa rotation de manière à compenser au mieux la perte de Spencer Dinwiddie, victime d’une rupture d’un ligament du genou, Sean Marks et son équipe étudient les différentes pistes pour le remplacer dans le roster. Dont une qui semble mener à Jamal Crawford.

Chris Haynes, de Yahoo! Sports, assure ainsi que la franchise et le vétéran de 40 ans continuent de discuter depuis la pige de ce dernier dans la bulle. Il n’avait disputé que 5 minutes et 58 secondes, marquant 5 points et faisant 3 passes décisives avant de se blesser à la cuisse, mais ce retour lui avait fait beaucoup de bien et avait permis d’établir un bon contact avec la direction new-yorkaise.

De quoi obtenir une nouvelle chance pour le quarantenaire, pas encore prêt à raccrocher les baskets ?