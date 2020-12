Spencer Dinwiddie blessé, Timothé Luwawu-Cabarrot saisit la balle au bond

Lorsque Spencer Dinwiddie a mordu la poussière peu après la pause sur le parquet de Charlotte dimanche soir, Steve Nash a d’abord fait appel à Landry Shamet. L’ancien sniper des Clippers n’a pas vraiment fait l’affaire, alignant trois tentatives ratées à 3-points (à 0/8 au total sur ce match), dont un tir contré et un ballon perdu. Le nouveau coach de Brooklyn a alors eu la bonne idée de lancer Timothé Luwawu-Cabarrot.

Comme ça avait déjà été le cas dans la « bulle », le Français n’a pas manqué l’opportunité de montrer de quoi il était capable. Dans un rôle de complément, en profitant des espaces libérés par la paire Irving-Durant, « TLC » a fait le job en passant 11 points à 4/4 au tir (dont 3/3 à 3 points) en 12 minutes.

Une place à prendre dans la rotation

De quoi s’assurer un temps de jeu conséquent pour le match suivant contre les Grizzles, sans la paire Irving-Durant et donc sans Spencer Dinwiddie, absent pour le reste de la saison.

Le lendemain, Timothé Luwawu-Cabarrot a alors intégré le cinq majeur et disputé 40 minutes durant lesquelles il a pu en montrer un peu plus à Steve Nash, en continuant à jouer juste malgré la défaite et un peu de déchet au tir (21 points, 7/17 au tir dont 3/10 à 3-points, 6 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions, 1 contre).

Sur les deux derniers matchs, le bilan est en tout cas positif pour le Français.

« C’est toujours génial de pouvoir apprendre des défaites, particulièrement comme celle-là, où j’ai personnellement fait quelques erreurs à la fin », a-t-il déclaré après avoir terminé la partie face à Memphis par trois tentatives ratées de loin et deux balles perdues. « C’est bien de prendre les erreurs, d’en tirer des leçons, d’aller de l’avant. Et évidemment espérer un meilleur résultat. Mais il faut les prendre et en tirer les leçons ».

Un mental désormais à toute épreuve

Après avoir déjà impressionné ses coéquipiers durant le « training camp », Timothé Luwawu-Cabarrot s’est à nouveau distingué en relevant le challenge qui s’est imposé à lui. « Next man up mentality », comme souligne son coéquipier Joe Harris pour indiquer l’état d’esprit de scout de « TLC », toujours prêt lorsqu’on l’appelle.

Amené à diriger la « second unit », Caris LeVert a également apprécié la façon dont le Français a su élever son niveau de jeu pour faire face à une situation imprévue.

« Tim a très bien joué », a-t-il ajouté. « Il a été confiant, il a réussi des tirs. Ce n’est pas facile à faire. Surtout ce qu’il a fait à Charlotte, rester assis pendant tout le match puis entrer et faire tomber trois énormes tirs à 3-points. Et même chose contre Memphis, dès qu’il est entré dans le jeu, il a pris ses tirs sans gamberger. C’est tout ce que vous pouvez demander à un shooteur, d’avoir la mémoire courte et de prendre ses tirs. Je trouve qu’il a fait un excellent boulot depuis qu’il est avec nous, en progressant. Il a aussi élargi un peu sa palette ».

Alors que Steve Nash doit s’activer en coulisses sur la façon dont il va compenser l’absence de Spencer Dinwiddie, Timothé Luwawu-Cabarrot a indiqué ne pas s’être entretenu avec son coach pour évoquer particulièrement le rôle qu’il pourrait tenir. Mais l’arrière/ailier français, qui devra par ailleurs attendre fin février pour que son année de contrat soit complètement garantie, sait qu’il aura l’occasion de montrer de quoi il est capable sur le terrain.