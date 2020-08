Pas de retraite pour Jamal Crawford

5 points en 6 minutes. Le comeback de Jamal Crawford a tourné court en raison d’une blessure à la cuisse, mais à 40 ans, le triple meilleur sixième homme de NBA ne veut pas quitter la scène sur ce passage éclair dans la « bulle ».

« J’aimerais jouer encore la saison prochaine » annonce-t-il au New York Times, et rester aux Nets serait idéal : « Si l’effectif est au complet et en bonne santé, n’importe qui voudrait cette chance. »

Adoubé par Kevin Durant, qui aimerait qu’il reste dans l’équipe, Jamal Crawford garde un grand souvenir de cette reprise de carrière dans des conditions aussi inédites que brèves. « Je n’ai absolument aucun regret. On m’a donné la possibilité de vivre en temps réel un moment historique. On a pu focaliser l’attention sur les injustices sociales, mais aussi apporter une sorte de confort aux gens qui ont allumé leur télévision pour regarder des matches. »

Même si l’exemple de Vince Carter prouve qu’on peut encore jouer un rôle en NBA à plus de 40 ans, ce sera compliqué pour Jamal Crawford de trouver un nouveau contrat.

Sa reprise dans la « bulle » n’a été possible qu’en raison d’une longue liste de forfaits chez les Nets et il sera compliqué de se « vendre » lors de la free agency sur la foi de six petites minutes jouées. À cet âge-là, il faut de plus en plus de temps pour se remettre d’une blessure, mais aussi pour retrouver du rythme après une longue inactivité.