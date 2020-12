Dès leur premier match de la saison, perdu contre les Sixers, les Wizards avaient refusé l’idée d’accepter cette saison des « défaites encourageantes » comme ce fut le cas ces dernières années. Pour les Cavaliers, c’est différent.

Après un début de saison aussi surprenant que parfait (trois matches, trois victoires), cette première défaite contre les Knicks vient mettre un coup d’arrêt. Le retour à la réalité a été brutal puisque les Cavaliers ont été dominés d’entrée de jeu, par Julius Randle notamment, et ont peiné offensivement (86 points marqués, 36% de réussite au shoot, 22% à 3-pts). Mais sans jamais baisser les bras.

Une attitude saluée par Collin Sexton, qui y voit un signe positif.

« J’ai le sentiment que, la saison passée ou l’année d’avant, en manquant autant de tirs, on aurait probablement perdu de 20, 25 ou 30 points ce match », analyse-t-il pour le Plain Dealer. « Là, on a continué de se battre, de jouer dur. On avance. Je vois les progrès parce que je suis ici depuis trois ans maintenant. Je n’ai jamais joué dans une équipe comme celle-là. Je suis ravi. »

« On doit apprendre à répondre quand les choses ne tournent pas en notre faveur offensivement, à avoir un plan B »



Dans de telles conditions, s’incliner de seulement neuf points (86-95) est quasiment un miracle pour les Cavaliers, même quand l’adversaire ne s’appelle que New York.

« On n’a pas manqué notre match d’après moi, on n’a simplement pas mis nos tirs », poursuit Collin Sexton. « On a eu des bons shoots en première mi-temps, mais rien n’est rentré. On a perdu uniquement de neuf points. Malgré notre maladresse, on s’est battu et on n’a encaissé que 95 points. C’est vraiment pas mal. »

Pour les Cavaliers, il s’agit désormais de rebondir sur ce revers pour le transformer en expérience afin d’éviter de revivre un tel scénario.

« On s’est battus », se félicite le coach des Cavs, J.B. Bickerstaff. « On n’a pas perdu à cause d’un manque d’effort, mais on a vécu quelque chose de différent. Jusqu’ici, on avait mis dedans. Pas ce soir (mardi), donc on doit apprendre à répondre quand les choses ne tournent pas en notre faveur offensivement, à avoir un plan B. On doit travailler là-dessus. On va dans la bonne direction. Les joueurs sont impliqués, ils veulent s’améliorer et ça montre le caractère de ce groupe. »