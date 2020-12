Trois à cinq semaines d’absence pour Ja Morant

Logiquement inquiets pour leur joueur vedette un peu plus tôt dans la journée, les Grizzlies peuvent souffler.

Sorti sur blessure la nuit dernière face aux Nets, Ja Morant souffre bel et bien d’une entorse à la cheville gauche de gravité moyenne (grade 2), comme l’a révélée l’IRM passée aujourd’hui. Cela signifie donc qu’il ne sera éloigné des parquets que pour les trois à cinq prochaines semaines, annonce la franchise.

C’est évidemment un sacré coup dur pour Memphis qui perd là son joueur phare, auteur d’un début de saison tonitruant (44 points et 9 passes face aux Spurs, puis 28 points et 7 passes face aux Hawks). Les hommes de Taylor Jenkins, déjà privés de Jaren Jackson Jr. jusque fin janvier, devront surtout se surpasser d’ici février afin de ne pas se retrouver largués au classement, dans la toujours très dense et compétitive conférence Ouest.

En l’absence de Ja Morant, c’est son remplaçant Tyus Jones qui devrait intégrer le cinq de départ, tandis que De’Anthony Melton (une fois libéré du protocole commotion) ou encore Desmond Bane devraient eux aussi récupérer des minutes à la mène dans le Tennessee. Attendu prochainement, le retour de Justise Winslow serait en tout cas une bonne façon de pallier (en partie) l’absence du Rookie de l’année 2020.