Les Grizzlies inquiets pour la cheville de Ja Morant

Après une semaine de saison régulière, les blessures se multiplient, et c’est au tour de Ja Morant de rejoindre l’infirmerie. En fauteuil roulant d’ailleurs puisque le meneur de Memphis ne pouvait plus poser le pied par terre.

C’est en fin de deuxième quart-temps de la rencontre face aux Nets que le Rookie Of The Year s’est tordu la cheville gauche. Il tente de contrer Timothé Luwawu-Cabarrot mais retombe sur son pied. C’est l’entorse de la cheville bête et méchante, et Ja Morant va passer une IRM pour connaître la gravité de sa blessure.

« C’est si dur de voir Ja tomber » reconnaîtra son coach Taylor Jenkins. « Je sais qu’il va rebondir et qu’il ira bien. On aura plus de détails au fur et à mesure, et pour l’instant, jusqu’ici tout va bien… »

Au milieu du quatrième quart-temps, Ja Morant est réapparu. Douché, habillé, et surtout avec une botte de protection. Il était sur le banc pour encourager ses coéquipiers. Une présence qui fait du bien au groupe.

« Quelle superbe image de résilience de le voir là » poursuit Taylor Jenkins. « Il était totalement impliqué sur le banc, pendant les temps-morts. Il était à fond avec les gars, et il nous a aidés à aller chercher la victoire. Un moment comme ça est un vrai test, mais nos gars ont continué de se battre. »

Quant à Ja Morant, il a gardé sa réaction pour les réseaux sociaux. En gros, ce qui ne tue pas rend plus fort…