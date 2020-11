Jaren Jackson Jr. et Justise Winslow ne seront pas prêts pour le début de la saison

La conférence de presse post-Draft de Zach Kleiman, vice-président des Grizzlies, lui a donné l’occasion de se réjouir des sélections de Desmond Bane en 30e position à la suite d’un échange avec Boston, de Xavier Tillman en 35e après un autre échange, avec Detroit cette fois-ci, et de Nick Richards en 42e position. Sans compter les « two-way contract » signés par Killian Tillie et Sean McDermott.

Mais le « VP » a aussi été interrogé sur l’état de forme de ses deux grands blessés, Jaren Jackson Jr. et Justise Winslow, avec une réponse plus pessimiste que celle qu’on attendait.

On les imaginait rétablis pour le début de la saison mais, finalement, celui-ci va arriver un peu trop tôt selon Zach Kleiman, que ce soit pour Jaren Jackson Jr., opéré du ménisque après trois matchs dans la bulle, et dont « on ne veut pas précipiter le retour même s’il est en avance sur le calendrier », comme pour Justise Winslow, touché à la hanche, et qui n’a toujours pas joué sous les couleurs de Memphis depuis son transfert en provenance de Miami en février. « Il ne sera pas là le premier jour, mais il débutera tôt dans la saison » a-t-il précisé.

Ce qui pourrait permettre à Killian Tillie d’avoir du temps de jeu, et de se montrer…

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Cette année, la limite est fixée à 50 matches en raison de crise sanitaire et des incertitudes sur la saison de G-League.