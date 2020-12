Beal en tête

Les deux dernières saisons ont dû être longues pour Bradley Beal, l’arrière des Wizards ayant dû se battre « seul » pendant que John Wall prolongeait ses passages à l’infirmerie. Après avoir longtemps hésité, il a fini par signer une prolongation de contrat en début de saison dernière, avant de signer son meilleur exercice en carrière, à plus de 30 points et 6 passes décisives par match.

Paradoxalement, l’absence de John Wall a été un mal pour un bien pour Bradley Beal selon son ami et ancien coéquipier Garrett Temple (2012-2016).

« Le fait que John ne soit pas là ces deux dernières années a forcé Brad à être plus agressif et à jouer davantage avec le ballon dans les mains », a-t-il noté. « Au bout du compte, vous pouvez faire autant d’exercices que vous voulez, ça n’aura rien à voir avec lorsque vous êtes dans la lumière, sur le parquet, que vous devez affronter des prises à deux, et et ce alors que l’objectif de leur stratégie est de vous arracher le ballon dès que tu as passé le milieu de terrain ».

Bradley Beal a continué à grandir jusqu’à prendre définitivement le pouvoir suite au départ de John Wall. Même si Russell Westbrook fera tout sauf de la figuration, les Wizards sont désormais son équipe.

Le retour de l’ « assassin silencieux »

Depuis le début de sa carrière en NBA, l’arrière a beaucoup appris de John Wall dans la façon « de diriger, d’être un vrai franchise player » . C’est désormais un nouveau challenge qui se présente à lui, à savoir garder le même rendement et profiter de l’arrivée d’un joueur majeur apte pour ramener son équipe dans le top 8 à l’Est.

« Vous devez toujours faire vos preuves, et j’y tiens beaucoup », a ajouté Bradley Beal. « Tout le monde sait ce que je peux faire individuellement. Tout le monde sait ce que Russ peut faire individuellement. Mais que pouvons-nous faire en tant qu’équipe ? Comment les Wizards peuvent-ils redevenir une menace à l’Est ? C’est tout ce qui me préoccupe. Mon approche est la suivante : j’ai la tête dans le guidon et je travaille. Je suis un assassin silencieux ».