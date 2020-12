À Houston, des premiers signes de tension à l’entraînement ?

Loin d’être au beau fixe depuis un mois, l’ambiance se dégrade dans le Texas. Désireux de quitter les Rockets, James Harden devra pourtant débuter la nouvelle saison à Houston car les dirigeants texans ne lui ont toujours pas trouvé de porte de sortie, aucune offre ne répondant véritablement à leurs attentes. Pire encore, de plus en plus d’équipes se retirent des négociations (Heat, Nets et Sixers…).

Pour le moment contraint (malgré lui) de continuer sa carrière chez les Rockets, le MVP 2018 est visiblement frustré par cette situation. Ce ne sont d’ailleurs pas les dernières révélations de The Athletic qui diront l’inverse.

Nos confrères rapportent effectivement que des tensions ont éclaté à l’entraînement de Houston ce lundi. Des altercations verbales auraient eu lieu entre James Harden et ses coéquipiers. L’une d’elles a carrément conduit le triple meilleur marqueur de la Ligue à jeter un ballon en direction de Jae’Sean Tate, avec qui l’échange a été particulièrement musclé. Le rookie n’a toutefois pas été touché par la balle.

Quelle issue possible pour ce feuilleton ?

D’ordinaire réputé pour son calme, l’arrière de 31 ans semble avoir atteint le point de non-retour, bien qu’il ait déclaré vouloir se comporter en professionnel en attendant un éventuel transfert. Mais ces récentes altercations, si elles sont avérées, traduisent qu’un certain mal-être est présent au sein de l’effectif texan et cela obligera peut-être Rafael Stone, le GM de la franchise, à prendre une décision drastique en conséquence.

Comme le souligne The Athletic, cette situation n’est en tout cas pas sans rappeler celle vécue il y a deux ans par les Timberwolves, au moment où Jimmy Butler poussait pour être transféré autre part. À la différence près que les dirigeants du Minnesota bénéficiaient d’une marge de manœuvre plus réduite, dans le sens où le désormais joueur du Heat s’apprêtait à devenir « free agent » à l’été 2019.

Sous contrat avec les Rockets au moins jusqu’à l’intersaison 2022, James Harden ne peut pas vraiment faire pression sur son équipe, ce qui explique le fait que cette dernière ne se précipite pas pour l’échanger. Sauf surprise, ce feuilleton pourrait bien s’éterniser, à moins qu’une offre extérieure salvatrice ne vienne débloquer la situation.

Répondre sur le parquet

Une chose est sûre, l’octuple All-Star n’aura d’autre choix que d’attaquer l’exercice 2020/21 avec Houston. Ce à quoi il ne semble pas spécialement réfractaire, du moins si l’on en croit ses déclarations optimistes, et classiques, prononcées hier soir et rapportées par le Houston Chronicle.

« C’est une équipe assez renouvelée. Il ne reste que quelques gars [de la saison dernière]. Depuis que je suis présent, le camp d’entraînement et la pré-saison ont été plutôt bons. Les gars travaillent extrêmement dur, écoutent et se battent à un haut degré d’intensité. Et c’est tout ce que vous pouvez demander. »

Et pour ne pas faire baisser un peu plus sa cote de popularité auprès des autres dirigeants de la Ligue, James Harden se devra de se montrer sous son meilleur visage dès les premières semaines de compétition. En se comportant comme le leader de ces Rockets « new look », renforcés par John Wall, Christian Wood et DeMarcus Cousins. Un rôle qu’il était censé occuper il y a de ça quelques semaines encore.

« Mes attentes n’ont jamais évolué. À titre individuel, c’est d’être le meilleur basketteur de la planète. Collectivement, c’est d’essayer d’être dans le Top 3 [de la conférence] et de se donner une chance [d’aller loin]. »