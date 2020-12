NCAA : l’explosif arrière Aminu Mohammed s’engage à Georgetown

Originaire de Lagos, au Nigeria, Aminu Mohammed n’a pas mis longtemps à briller au lycée. D’abord du côté de Washington D.C., où il tourne à 30 points, 10 rebonds et 5 passes cette saison avec le lycée de Greenwood Laboratory School (un lycée dans le Missouri), dominant outrageusement la concurrence. De la tête et des épaules…

Recrue classée cinq étoiles, le jeune arrière a décidé de s’engager à Georgetown, devenant ainsi la première recrue « cinq étoiles » pour Patrick Ewing chez les Hoyas.

Aminu Mohammed est pour l’instant attend à la fac à la rentrée 2021, mais l’option de finir le lycée plus vite, et ainsi rejoindre l’université pour le deuxième trimestre de cette année n’est pas exclue. Il a en tout cas fait son choix, lui qui était suivi par Indiana, Georgia, DePaul, Texas ou encore Kansas State.

« Basket ou pas, si tu as un diplôme de Georgetown, tu auras des possibilités », a-t-il déclaré pour Sports Illustrated. « J’ai discuté avec le staff et rien qu’en écoutant ce qu’ils m’ont dit et l’expérience de jouer à haut niveau, ça m’a convaincu. »

Il rejoint le fiston de Dikembe, Ryan Mutombo, mais aussi Jordan Riley, Jalin Billingsley et Tyler Beard dans la promotion 2021 de Georgetown, déterminé à redevenir une place forte du basket universitaire.