Indiana au complet pour attaquer la saison ?

Nate Bjorkgren va peut-être pouvoir compter sur deux renforts de choix à l’occasion de son premier match officiel en tant que « head coach », ce mercredi, face aux Knicks.

Myles Turner et T.J. Warren ont en effet pu prendre part à la séance d’entraînement hier.

« Ils se sont entraînés aujourd’hui avec contact et ont eu l’air en pleine forme » s’est réjoui l’entraîneur. « Il y avait beaucoup de choses à faire à cinq-contre-cinq. C’est ce à quoi je m’attendais. Ils ont le feu vert pour se rapprocher de plus en plus du terrain ».

Myles Turner avait manqué deux matchs de présaison suite à un choc à la tête, tandis que TJ Warren souffrait de son côté de la voûte plantaire du pied droit. Les deux pourraient apporter de précieux relais, même s’il ne seront pas à 100%, notamment sur le plan physique.

Ce sera le cas pour TJ Warren, à l’arrêt depuis début décembre, même si Nate Bjorkgren sait que son ailier est un dur à cuire.

« S’il y a bien une chose qu’on peut dire de TJ, c’est qu’il est toujours prêt pour un match », a ainsi ajouté le coach. « De tous les gars, c’est celui qu’on peut intégrer même sans avoir joué en pré-saison ou sans entraînement. Il ferait très bien l’affaire. Je pense qu’il est en très bonne forme, même après l’avoir regardé aujourd’hui. Il a fait un effort hier à la salle de sport. Aujourd’hui, il a fait des efforts à l’entraînement. Est-ce que T.J. sera à 100 % ? Non, probablement pas, il en sera très proche. »