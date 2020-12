Anthony Davis confirme qu’il avait discuté avec Paul George de sa venue aux Pacers

En juin dernier, Paul George racontait qu’il avait voulu faire venir un ailier-fort de premier plan à Indiana en 2017, sans préciser son nom. Il l’a finalement donné il y a quelques jours dans le podcast All The Smoke.

« J’essayais de faire venir un des trois meilleurs joueurs de la ligue à ce moment-là. Il voulait venir. J’ai présenté le dossier à la direction et ils ont refusé. C’était AD. Il voulait venir à Indy, c’était plus près de Chicago. »

Un refus qui a poussé l’ailier à demander son transfert. La raison de cet avis négatif des Pacers ? Ils considéraient qu’ils étaient sur un marché trop petit et qu’ils ne pouvaient pas se le permettre, selon Paul George. Anthony Davis, qui venait à l’époque d’entrer dans la deuxième année de son contrat maximum de cinq ans, confirme le projet. « Il y a eu une vraie discussion, puis ça a disparu. Je ne sais pas ce qui s’est passé de leur côté. Il dit que la direction ne voulait pas le faire ou je ne sais quoi, mais on en a parlé. »

« Est-ce que ma carrière serait différente d’aujourd’hui ? »

Puis une autre star a tenté le coup. « LeBron disait qu’il voulait qu’on fasse équipe, et qu’on pouvait gagner un titre. LeBron a émis l’hypothèse, et c’est arrivé. » Sept mois après le premier « tampering » du King en novembre 2018, Anthony Davis le rejoignait à Los Angeles. Un an plus tard, ils étaient champions.

« Je suis content que ce soit arrivé, pour des motifs égoïstes. Je voulais être champion, j’ai eu la chance de l’être dès notre première année ensemble. Mais qui sait ce qu’il se serait passé avec Paul à Indiana ? C’est un super joueur aussi, surtout là-bas il était dur à défendre. Il l’est toujours. On a joué tellement de fois l’un contre l’autre. Tu te demandes toujours ce qui aurait pu se passer. Est-ce que ma carrière serait différente d’aujourd’hui ? »

C’est plutôt à Paul George de se la poser, lui qui a rejoint une autre superstar, à Los Angeles également, mais qui a échoué dans sa quête du titre. Les Pacers, quant à eux, n’ont depuis toujours pas passé un tour de playoffs.