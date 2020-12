[Previews 2020/21] Qui sera le meilleur rookie ?

Zion Williamson absent pendant plusieurs mois, Ja Morant a largement dominé la course au meilleur rookie en 2020, et sa victoire finale ne souffrait d’aucune contestation. Le meneur des Grizzlies est un futur All-Star en puissance, et un vrai « franchise player ». Un qualificatif qu’on a bien du mal à donner aux rookies 2021 puisque cette cuvée ne possède pas, sur le papier, de joueurs capables d’être les leaders de leur formation dès cette saison.

C’est sans doute pour cette raison qu’il est difficile de distinguer des favoris, et à Basket USA, c’est Obi Toppin qui apparaît comme le mieux placé, devant Anthony Edwards et LaMelo Ball.

Chez Hype, même choix.

1 – Obi Toppin (New York Knicks), 30 points (sur 110)

Même si Tom Thibodeau semble lui confier la place de 6e homme, Obi Toppin devrait disposer d’un gros temps de jeu, et sa polyvalence ainsi que ses qualités offensives lui permettront sans doute d’être productif.

Ailier-fort moderne, il se projette très vite vers l’avant, et il peut aussi peser au rebond mais également marquer les esprits avec des dunks spectaculaires. Si les Knicks montrent un meilleur visage que l’an passé, il pourra profiter de la lumière. Parmi tous les rookies, il semble le plus « NBA Ready ».

2 – Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), 20 points (sur 110)

N°1 de la Draft, l’ancien arrière de Georgia est pour l’instant remplaçant aux Wolves et s’il a montré des choses intéressantes en présaison, il a aussi beaucoup arrosé. Mais comme Obi Toppin, il arrive dans une équipe en quête de victoires et de leadership et il pourrait s’inspirer d’un autre arrière qui avait explosé à ce poste, Donovan Mitchell. Il a la technique, le physique et les appuis pour briller. La principale interrogation ? Son mental.

– LaMelo Ball (Charlotte Hornets), 20 points (sur 110)

Même si les Hornets ont déjà Terry Rozier et Devonte’ Graham à ce poste, LaMelo Ball va prendre la direction du jeu par sa créativité et son souci de faire jouer les autres.

Après une saison en Australie, il a l’habitude de jouer face à des joueurs plus âgés, mais aussi de les diriger. Comme son frère à ses débuts, il y a beaucoup de déchets, mais aussi beaucoup de jolies choses. Charlotte avait besoin d’un nouveau visage, et LaMelo Ball peut remplacer Kemba Walker dans le cœur des fans.

Mentions : James Wiseman (Warriors) et Killian Hayes (Pistons).

HYPE PREVIEW