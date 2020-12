Lonzo Ball et Stan Van Gundy, la relation de confiance

Très décevant dans la bulle, pour ne pas dire carrément à la rue, avec moins de 6 points de moyenne à 26% aux tirs dont 19% à 3-points, Lonzo Ball semble avoir rectifié le tir en cette présaison.

Son nouveau coach, Stan Van Gundy, lui avait déjà fait une déclaration d’amour pendant l’intersaison, mais le jeune meneur de NOLA confirme pour le moment tout le bien qu’en pense son entraîneur.

« Milwaukee aime bien passer sous les écrans, leurs arrières se battent sur les écrans donc il y a toujours de la place pour prendre un tir à mi-distance, ce sur quoi j’ai bossé pendant l’intersaison. J’ai pensé que c’était le moment d’essayer d’en prendre quelques uns », explique-t-il pour USA Today. « Je me sens bien. Beaucoup de mes tirs sont ouverts, comme c’était le cas face à Miami. Je continue à les prendre et ils commencent à tomber dedans. »

Avec 19 points, 8 passes et 5 rebonds dans la victoire face à Milwaukee hier soir, Lonzo Ball a démontré que son tir à 3-points se stabilisait de plus en plus avec les années. De 30% sa saison rookie, à 33% sa deuxième année, jusqu’à 37% la saison dernière pour sa première avec les Pelicans, il a continué à peaufiner sa mécanique de tir et ça se voit.

« Lonzo Ball est un très bon joueur de basket. Il est intelligent, doué techniquement et il voit le jeu. Il n’y a pas grand-chose qu’il ne puisse pas faire », apprécie Stan Van Gundy. « Il commence à être un peu plus agressif vers le cercle. Comme tout le monde, il peut encore s’améliorer mais je crois fort en lui. Il a bien réduit ses pertes de balles et il ne prend plus autant de risques. Il a tenté quelques trucs qui ne m’ont pas plu hier soir mais c’est rare et il faut faire avec quand on a un joueur qui voit le jeu aussi bien que lui. »

« Je pense que ça va payer cette saison »

Toujours à la relance s’il gobe le rebond défensif, Lonzo Ball est avant tout un meneur qui lâche vite les ballons, mais son jeu offensif commence à prendre de l’épaisseur. S’il est de plus en plus agressif dans ses prises d’initiation offensives pour sa quatrième saison en NBA, l’ancien d’UCLA est également très bien entouré et il va donc avoir l’embarras du choix pour distribuer le caviar. Notamment avec Zion Williamson.

« J’ai le sentiment qu’il est très à l’aise. Lonzo peut rentrer des tirs et il continue de pousser le ballon. Quand il joue comme ça, il donne le ton à toute l’équipe. J’ai trouvé qu’il avait très bien joué. »

En fin de contrat, Lonzo Ball a doublement intérêt à briller individuellement cette saison. Mais SVG apprécie encore plus son leadership par l’exemple. « Je suis très content. Il progresse encore dans sa capacité à organiser l’équipe. C’est un problème collectif de bien jouer ensemble, mais j’adore ce que Lonzo nous apporte. Il doit continuer à jouer comme ça afin qu’on exploite notre potentiel. »

Élément clé de la réussite des Pelicans, Lonzo Ball pourrait très bien prendre son envol, à l’instar de son coéquipier Brandon Ingram, nommé meilleure progression l’année passée. Dans le calme de la Louisiane, le meneur a trouvé de la sérénité et l’arrivée de Stan Van Gundy devrait lui permettre de poursuivre cette progression.

« Je pense que j’ai plus souvent la balle entre les mains et ça me laisse plus de temps pour travailler sur mon jeu. Dans la bulle, on ne savait pas trop ce qu’on faisait. Cette intersaison a été la première de ma carrière où j’ai pu travailler sur certaines choses. J’essaie de me poser davantage et de jouer sur mes points forts. Je pense que ça va payer cette saison. »