Lonzo Ball : « J’ai le sentiment d’avoir laissé tomber l’équipe »

Pleine de rebondissements et de promesses, la première saison de l’ère Zion Williamson à la Nouvelle-Orléans se termine finalement sur des regrets. Il faut des gagnants et des perdants dans cette « bulle » d’Orlando, et les Pelicans ont explosé en vol.

Eux-même ont du mal à expliquer cet échec, et notamment leur manque d’engagement dans les matchs qui ont compté, contre Sacramento d’abord puis San Antonio ensuite. Les difficultés de Lonzo Ball ont beaucoup à y voir, lui qui était aussi intéressant avant l’arrêt de la saison que transparent à sa reprise : il est passé de 12.4 points, 7 passes et 6 rebonds, à 41% aux tirs dont 38% de loin et 57% aux lancers, à 5.7 points, 7 passes et 5.3 rebonds, à 26% aux tirs dont 19% à 3-points et 43% aux lancers.

« J’ai le sentiment d’avoir laissé tomber l’équipe » lâche amèrement l’ancien Laker. « Je sais que j’ai une grande part de responsabilité. Quand je joue bien, on gagne, et j’ai mal joué. On rentre à la maison plut tôt que prévu et je dois vivre avec ça. »

Comment expliquer ce niveau ? « Je pense que le plus important c’était le rythme. J’avais le sentiment d’être hors tempo. Vraiment. Je bossais tous les jours à New Orleans, chose que je n’ai pas pu faire avec le virus. J’étais juste hors de rythme. »

Fier de son équipe, il ne veut pas qu’on retienne seulement ce qu’elle a montré à Orlando, mais plutôt tout le positif qui a entouré cette saison. De la même manière, il est content d’avoir réussi à changer sa mécanique de tir et n’a qu’une hâte maintenant, retourner au travail, notamment sur sa finition au cercle, pour revenir plus fort l’an prochain.