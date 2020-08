Le temps des regrets pour les Pelicans

« On a parlé de ce match comme d’un Game 7. On ne l’a pas abordé comme un Game 7. » Après le fiasco défensif contre Sacramento jeudi, Alvin Gentry attendait beaucoup de son groupe dimanche soir face à cet autre adversaire direct dans la course aux playoffs, dont ils pouvaient être définitivement éliminés en cas de défaite.

Après 17 minutes de jeu, ils perdaient déjà de 19 points.

« On a été à la traîne très tôt. Défensivement, on n’était pas impliqué au début » regrette amèrement Gentry. « Je n’ai pas d’explication à ça. J’aurais aimé en avoir une. Et c’est pourtant la seule façon de battre une équipe comme ça. Il faut être prêt à jouer, prêt à exécuter les systèmes, à protéger la balle : toutes ces choses qu’on n’a pas su faire aujourd’hui. »

Un manque d’envie inexpliqué

Les Pels ont finalement réussi à revenir à une possession dans le money time, avant d’encaisser un 8-0 synonyme de vacances. « On a eu quelques matchs comme ça pour je ne sais quelle raison » s’interroge J.J. Redick, dont la série de campagnes de playoffs consécutives s’arrête. « Le groupe a fini par revenir à une possession. On a juste mal commencé la partie. Toute la première mi-temps, tout le monde – pas que les titulaires. »

« Le manque d’envie en première mi-temps a vraiment dicté la deuxième » abonde Zion Williamson, qui à l’image de l’équipe a rencontré des difficultés en début de partie avant de trouver son rythme pour terminer avec 25 points et 7 rebonds en 27 minutes. « Si on était arrivé avec un meilleur état d’esprit, peut-être que le résultat aurait été différent. Il faut apprendre de ça et progresser. »

Des promesses et des regrets

« Toutes les équipes doivent faire face à l’adversité d’une manière ou d’une autre » poursuit le rookie. « Nous, on a une bonne communication, mais parfois on ne s’en sert pas et ça se voit… On doit se mettre dans une meilleure position pour espérer l’emporter. On ne peut pas arriver comme on l’a fait en première mi-temps, c’est aussi simple que ça. »

La pression, le manque d’expérience, la limitation du temps de jeu de Zion, cette situation particulière à Orlando : les Pelicans sont passés à côté de deux gros rendez-vous, contre Sacramento et San Antonio. Ils vont terminer ce premier exercice de l’ère Zion avec beaucoup de promesses mais aussi quelques regrets.

« J’avais insisté sur une chose : ‘assurons nous que ce sont eux qui nous battent, et pas qu’on se bat nous-mêmes’. On perd 20 ballons, qui donnent 30 points » se lamente Alvin Gentry, qu’on dit sur la sellette. « Et je ne veux rien enlever à San Antonio : c’est une bonne équipe… Une équipe qui ne se bat pas elle-même. »