Pelicans : Alvin Gentry en danger ?

Malgré leur succès face aux Wizards, les Pelicans ne sont pas en position favorable pour accéder au « play in » de la conférence Ouest. Avec 30 succès, les coéquipiers de Zion Williamson sont sur la même ligne que les Suns et les Spurs, mais les Grizzlies et les Blazers ont trois et deux victoires de plus. Ce sera donc compliqué de s’inviter en playoffs, et ESPN rapporte que la direction va étudier de près la situation d’Alvin Gentry.

Le coach des Pelicans possède encore une année de contrat mais ce n’est pas certain que David Griffin, en poste depuis un an, estime qu’il est l’homme de la situation. Certes, Alvin Gentry est un coach offensif, mais les lacunes défensives de l’équipe sont évidentes. Si la direction envisage vraiment de le remplacer, ESPN avance deux noms : Tyronn Lue et Jason Kidd. Deux techniciens qu’on ne présente plus, actuellement assistants aux Clippers et aux Lakers, et que David Griffin connaît pour avoir travaillé avec le premier à Cleveland, et avec le second à Phoenix.