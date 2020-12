Zion Williamson gâche les retrouvailles de Jrue Holiday

A peine transféré aux Bucks, Jrue Holiday est déjà de retour au Smoothie King Center, et face ses anciens coéquipiers, ses 15 points n’ont pas évité à Milwaukee de subir une 3e défaite en trois matches. Giannis Antetokounmpo absent, Khris Middleton a tenu la baraque, et il avait même permis aux Bucks de prendre les commandes dans le 3e quart-temps après avoir effacé un déficit de 20 points.

Mais les Pelicans vont réagir par l’intermédiaire de J.J. Redick (18 points), auteur notamment de trois 3-points, pour permettre à sa formation de s’imposer 127-113. A ses côtés, Zion Williamson a confirmé tout le bien qu’on pensait de lui après le premier match. Il a clairement perdu du poids, et son agressivité et sa puissance ont fait de gros dégâts : 31 points en 34 minutes, à 12 sur 22 aux tirs, avec 9 rebonds et un 7 sur 11 aux lancers-francs. Un match plein avec une belle variété de mouvements.

« J’adore mon temps de jeu ! Je n’ai plus à stresser avec ça » réagit Williamson. « Vous savez, c’est dur à entendre quand on vous demande de jouer qu’un certain nombre de minutes au sport que vous aimez… Cela craint vraiment. Le coach me fait jouer 34 minutes, et j’adore ça ! Je ne vais absolument pas me plaindre. »

A propos de son coach, qu’a-t-il retenu de cette prestation ? « On a encore beaucoup de trous d’air » regrette Stan Van Gundy. « On n’a pas été bons en défense. J’ai trouvé qu’en premier quart-temps, on a fait beaucoup de choses qu’on souhaite mettre en plae. On était concentré sur la manière de jouer. La défense sur pick-and-roll était très bonne. Puis ensuite, sur trois quart-temps, on n’a pas essayé d’être bons en défense. On n’a pas fait du bon boulot pour protéger la raquette. On a fait trop de fautes. Ce sont des choses qu’on doit éviter. Mais on est encore tôt dans la saison. »