Pour sauver sa « Ignite Team », la G-League s’organise pour mettre en place une saison

Les semaines passent et si tout reste assez flou, on commence tout de même à en savoir un peu plus sur la future saison de G-League. Car les dirigeants s’activent en coulisses pour la faire vivre.

La motivation principale serait de ne pas voir exploser en plein vol la « Ignite Team », instaurée cette année, nous apprend ESPN. Cette équipe, dirigée par Brian Shaw, a été mise en place pour offrir une alternative aux lycéens qui décident de tourner le dos à la NCAA afin de les préparer à la NBA.

Pour convaincre les Jalen Green, Jonathan Kuminga ou encore Daishen Nix de rejoindre la G-League plutôt que de partir en Europe ou en Australie, des salaires considérables (on parle de 500 000 dollars alors que le salaire moyen en G-League est de 35 000 dollars) ont été offerts.

Ainsi, si la saison de G-League n’a pas lieu et que la « Ignite Team » n’est réduite qu’à quelques matches amicaux voire à une saison blanche, ce serait un coup dur pour le projet. Surtout si la pandémie frappe durement la petite sœur de la NBA au portefeuille et ne permet plus, à l’avenir, de proposer des salaires aussi élevés.

Une « bulle » à Atlanta avec une douzaine d’équipes ?

Voilà pourquoi les dirigeants de la G-League veulent mettre sur pied une « bulle », comme ce fut le cas en NBA cet été. Atlanta est toujours la ville la plus susceptible de l’accueillir, même si Orlando, qui a organisé la « bulle » estivale à Disney World, est également dans le viseur de la ligue.

La saison serait alors raccourcie et disputée entre janvier et mars 2021. On sait déjà que plusieurs équipes (dix, dont Boston) ne veulent pas payer le droit d’entrée de 500 000 dollars quand Washington et New Orleans réfléchissent à former une équipe commune.

Le président de la G-League, Shareef Abdur-Rahim, espère avoir entre 14 et 20 équipes pour disputer cette saison, au lieu des 29 habituelles. ESPN avance qu’une douzaine d’équipes auraient déjà donné leur accord, dont la « Ignite Team », et la ligue attend encore quelques réponses.

Sauf que le flou qui entoure la saison à venir inquiète plusieurs franchises, qui ne savent pas dans quoi elles vont mettre les pieds…