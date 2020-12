G-League : une seule équipe commune pour les Wizards et les Pelicans ?

Tandis que les Celtics, mais aussi le Heat, n’ont pas l’intention de monter une équipe de G-League cet hiver, et donc de participer à la « bulle » prévue à Atlanta en janvier, d’autres franchises y réfléchissent, et selon The Athletic, les Wizards et les Pelicans seraient ainsi en contact pour composer un roster commun.

Habituellement, les Wizards font jouer leurs jeunes avec le Capital City Go-Go tandis que les Pelicans possèdent les Erie Bayhawks. Pour limiter les coûts et pour des raisons de logistique, et si la NBA valide ce type de fusion, on peut s’attendre à d’autres rapprochements entre franchises.

Côté Knicks, on a multiplié les signatures ces derniers jours, et la franchise envisage bel et bien de se rendre à Atlanta avec les Knicks de Westchester, où l’on devrait retrouver Skal Labissiere, James Young et Andrew White.