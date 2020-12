Les Celtics vont zapper la saison de G-League

On ne verra pas Tacko Fall réaliser des cartons en G-League la saison prochaine. Selon The Athletic, les Celtics ont décidé de ne pas donner suite à l’idée de la NBA de créer une « bulle » à Atlanta pour les équipes de G-League. En l’occurrence, les Maine Red Claws ne seront pas sur place, et la franchise affiliée aux Celtics ferait partie d’un groupe de huit équipes qui ne participeront pas à cette formule inédite de la G-League.

L’idée de la NBA, c’est de convier les franchises du côté d’Atlanta en janvier, pour y disputer 16 matches de saison régulière puis des playoffs. Ce n’est pas obligatoire puisque la ligue demande un ticket d’entrée à 500 000 dollars pour absorber les différents coûts sur place et environ un quart des franchises NBA ne serait donc pas emballé par ce projet. Sans doute parce que cela exigerait de se séparer pendant plusieurs semaines des joueurs en « two-way contract », voire de rookies, et ce n’est pas forcément compatible avec une saison NBA raccourcie, au calendrier très serré.