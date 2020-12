Les Grizzlies prolongent déjà Ja Morant et leurs meilleurs jeunes

C’était attendu et c’est désormais officiel : les Grizzlies ont bien choisi d’activer les options sur les contrats rookies de leurs jeunes talents. Ja Morant, Jaren Jackson Jr, Brandon Clarke mais également Grayson Allen sont donc désormais tous sous contrat jusqu’en 2022 à Memphis.

Les dirigeants n’ont sans doute pas beaucoup hésité tant ces quatre joueurs représentent le présent et surtout l’avenir du club du Tennessee.

Ja Morant (21 ans) a été élu Rookie de l’année en 2019/20 et Jaren Jackson Jr. (21 ans également) tournait à 17.4 points de moyenne la saison passée. L’intérieur est très talentueux mais reste fragile physiquement. Néanmoins, ces deux-là sont le socle des Grizzlies, qui ont tant surpris la saison dernière finissant aux portes des playoffs.

Derrière, Brandon Clarke (24 ans) a réalisé une première saison très intéressante avec 12.1 points (à 62% de réussite au shoot) et 5.9 rebonds par match. Il a même été élu, avec Ja Morant, dans la All-Rookie First Team. Enfin, Grayson Allen (25 ans) est plus discret avec ses 8.7 points de moyenne en sortie de banc mais il affiche tout de même un joli 40% à 3-pts, et il a parfaitement réussi la transition après une entame compliquée au Jazz.