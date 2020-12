Fred VanVleet : « Nous sommes toujours dangereux »

Irréductibles Raptors ! Après leur sacre en 2019, les Canadiens n’ont cessé de répéter, l’an passé, qu’il faudrait encore compter sur eux, malgré le départ de Kawhi Leonard. Leurs 53 victoires en saison régulière et leur beau parcours en playoffs, terminé sur un Game 7 face aux Celtics, leur ont donné raison.

Le discours des Raptors, seule équipe NBA à avoir atteint les 50 victoires chaque année depuis cinq ans, reste le même, alors qu’ils viennent de perdre deux nouveaux éléments clés de leur effectif : Serge Ibaka et Marc Gasol.

Ces départs, que Masai Ujiri a tenté de compenser en signant Aron Baynes et Alex Len, ne semblent pas inquiéter Fred VanVleet. « On est toujours dangereux et je le savais avant que les entraînements reprennent », formule le meneur, qui s’est offert une grosse prolongation de contrat. « Ces gars vont me manquer mais nous avons de nouveaux joueurs que nous devons essayer d’intégrer pour continuer à faire ce que nous faisons. »

Aron Baynes sera très attendu dans cette raquette. Sans doute responsabilisé comme jamais, le pivot aura l’occasion de confirmer la plus belle saison de sa carrière, à Phoenix. Même si, à 34 ans, il n’est plus tout jeune.

Une chose est sûre selon Fred VanVleet, ces changements dans le secteur intérieur ne vont pas remettre en cause les valeurs de cette équipe. « Notre culture n’a pas disparu, notre identité non plus, ni nos fondations. Donc, nous devons juste intégrer les nouveaux éléments et voir comment ça va se passer. »

Fred VanVleet pourra encore s’appuyer sur les autres cadres de l’équipe, Kyle Lowry et Pascal Siakam, dont on attend un rebond après des playoffs ratés. Avec ces trois cadres, la possible montée en régime d’OG Anunoby et les prouesses de Nick Nurse, Toronto garde des armes. « Il va falloir s’adapter en cours de route, mais chaque année, je vous dirai la même chose : nous avons nos chances, c’est encore le cas cette année », termine Fred VanVleet.