Même en présaison, Marcus Smart fait don de son corps

Comme Bam Adebayo l’a fait contre les Pelicans en se jetant au sol pour voler un ballon, Marcus Smart ne s’est pas économisé contre les Sixers, n’hésitant pas à faire don de son corps alors même que ce n’est que la présaison.

En première mi-temps, il a provoqué deux passages en force face à Tobias Harris et Joel Embiid. Puis, en troisième quart-temps, il a volé un ballon dans les mains de Ben Simmons avant de se jeter pour récupérer la possession, qui se terminera par un panier des Celtics. Une action saluée par une place dans le Top 5 quotidien.

En clair, présaison et intersaison raccourcies ou non, Marcus Smart fait du Marcus Smart.

« Je ne sais pas s’il sait faire autrement », constate Jeff Teague, admiratif, pour Mass Live. « Il est comme ça à l’entraînement. Voilà pourquoi il est unique et reste un des meilleurs défenseurs de la ligue. Il fait toujours les efforts. Les jeunes voient ainsi qu’il faut toujours les faire, même en présaison. C’est un joueur qui a tout connu, joué des grands matches, les playoffs, a été salué défensivement, et il provoque des passages en force et se jette au sol en présaison. L’équipe n’a alors plus aucune excuse. »

La preuve que son attitude combative transpire sur les jeunes, le rookie Payton Pritchard (plutôt bon pour sa première) voit Marcus Smart comme un « parfait leader », un « chien ». C’est aussi un bon baromètre pour les Celtics, battus par les Sixers, d’après le coach de Boston.

« C’est contagieux ce comportement et c’est très important », insiste régulièrement Brad Stevens. « Il doit être lui-même. On a encore des progrès à faire. S’il ne joue pas ainsi et qu’on ne suit pas, alors on est en difficulté. »